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Entrevista

Secretário de Saúde detalha início da vacinação contra a Covid no ES

Nesta terça-feira (19), começou a distribuição das doses para os municípios do Estado. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, falou sobre a vacinação no Estado em entrevista à CBN Vitória na manhã desta terça. Confira!

Publicado em 

19 jan 2021 às 10:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 10:07

Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09)
Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09) Crédito: Divulgação / Sesa
Teve início na noite desta segunda-feira (18), às 20h, a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. O Estado recebeu 101.320 doses da Coronavac – imunizante do Instituto Butantan – disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Seis pessoas – profissionais de saúde – foram vacinadas em uma cerimônia simbólica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Nesta terça-feira (19), começou a distribuição das doses para os municípios do Estado e, de fato, será iniciada a imunização do grupo prioritário. É sobre isso que o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, falou em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória, na manhã desta terça-feira.
"Não temos, por parte do governo federal, uma agenda clara que possa apontar quando será o último brasileiro da população adulta e idosa que será vai ser vacinado", afirmou o secretário, que salientou ainda que somente no segundo trimestre devemos ter uma ampla disponibilidade de vacinas no Brasil. Ouça a entrevista completa:
Entrevista com o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, sobre vacinação no ES

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