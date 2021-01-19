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Imunização

Doses chegam em Cachoeiro e prefeitura vai iniciar vacinação nesta terça

Vacinas e seringas chegaram no município na manhã desta terça-feira (19) e de lá serão distribuídas para outras cidades do Sul do ES. Primeira pessoa imunizada em Cachoeiro será uma enfermeira efetiva da prefeitura
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

19 jan 2021 às 13:21

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 13:21

Seringas e vacinas contra a Covid-19 chegam a Cachoeiro para distribuição no Sul do ES
Seringas e vacinas contra a Covid-19 chegam a Cachoeiro para distribuição no Sul do ES Crédito: Bruna Hemerly
O caminhão carregado com as primeiras doses da vacina contra o coronavírus que serão distribuídas para o Sul do Espírito Santo chegou em Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta terça-feira (19), às 10h40. O imunizante veio de Vitória, de onde saiu da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por volta de 8h30 em comboio com viaturas da polícia.
Cachoeiro já vai iniciar a imunização dos profissionais de saúde, na tarde desta terça-feira (19). A primeira pessoa a ser vacinada na cidade será uma enfermeira, servidora municipal efetiva, no Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, onde são atendidos os casos de Covid-19 do município.

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Segundo o prefeito Victor Coelho, Cachoeiro recebeu 1.475 doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.
"As doses de Cachoeiro já estão sendo liberadas na Superintendência Regional e serão levadas para o Paulo Pereira Gomes. Nessa primeira etapa, serão vacinados cerca de 24% dos profissionais da saúde do município", disse Coelho.
Seringas e vacinas contra a Covid-19 chegam a Cachoeiro para distribuição no Sul do ES
Cachoeiro recebeu pouco mais de 1,4 mil doses da Coronavac neste primeiro lote repassado ao município Crédito: Bruna Hemerly
Ainda de acordo com o prefeito, a partir desta quarta-feira (20), a aplicação da vacina Coronavac continuará para os profissionais de saúde de outros hospitais que fazem atendimento de Covid-19.
Também nesta quarta-feira (20), será iniciada a vacinação dos idosos em casas de longa permanência em Cachoeiro. "As vacinas serão in-loco, as pessoas não precisam se deslocar para receber a vacina", explicou o prefeito.

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