Doses chegam em Cachoeiro e prefeitura vai iniciar vacinação nesta terça

Seringas e vacinas contra a Covid-19 chegam a Cachoeiro para distribuição no Sul do ES Crédito: Bruna Hemerly

Cachoeiro já vai iniciar a imunização dos profissionais de saúde, na tarde desta terça-feira (19). A primeira pessoa a ser vacinada na cidade será uma enfermeira, servidora municipal efetiva, no Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, onde são atendidos os casos de Covid-19 do município.

Segundo o prefeito Victor Coelho, Cachoeiro recebeu 1.475 doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

"As doses de Cachoeiro já estão sendo liberadas na Superintendência Regional e serão levadas para o Paulo Pereira Gomes. Nessa primeira etapa, serão vacinados cerca de 24% dos profissionais da saúde do município", disse Coelho.

Cachoeiro recebeu pouco mais de 1,4 mil doses da Coronavac neste primeiro lote repassado ao município Crédito: Bruna Hemerly

Ainda de acordo com o prefeito, a partir desta quarta-feira (20), a aplicação da vacina Coronavac continuará para os profissionais de saúde de outros hospitais que fazem atendimento de Covid-19.