Doses chegam em Cachoeiro e prefeitura vai iniciar vacinação nesta terça

O caminhão carregado com as primeiras doses da vacina contra o coronavírus que serão distribuídas para o Sul do Espírito Santo chegou em Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta terça-feira (19), às 10h40. O imunizante veio de Vitória, de onde saiu da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por volta de 8h30 em comboio com viaturas da polícia.
Cachoeiro já vai iniciar a imunização dos profissionais de saúde, na tarde desta terça-feira (19). A primeira pessoa a ser vacinada na cidade será uma enfermeira, servidora municipal efetiva, no Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, onde são atendidos os casos de Covid-19 do município.
Segundo o prefeito Victor Coelho, Cachoeiro recebeu 1.475 doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.
"As doses de Cachoeiro já estão sendo liberadas na Superintendência Regional e serão levadas para o Paulo Pereira Gomes. Nessa primeira etapa, serão vacinados cerca de 24% dos profissionais da saúde do município", disse Coelho.
Ainda de acordo com o prefeito, a partir desta quarta-feira (20), a aplicação da vacina Coronavac continuará para os profissionais de saúde de outros hospitais que fazem atendimento de Covid-19.
Também nesta quarta-feira (20), será iniciada a vacinação dos idosos em casas de longa permanência em Cachoeiro. "As vacinas serão in-loco, as pessoas não precisam se deslocar para receber a vacina", explicou o prefeito.