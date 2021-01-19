Enfermeira e moradora de asilo são as primeiras vacinadas em São Mateus

Enfermeira e moradora de asilo são as primeiras vacinada em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw

O município de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, começou na tarde desta terça-feira (19) a vacinação contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus

A campanha de imunização teve início no Lar dos Velhinhos, instituição que abriga idosos na cidade. A enfermeira Cristina Sampaio, que trabalha no local, foi a primeira imunizada. Aos 86 anos, Anailde Quaresma inaugurou a vacinação entre os moradores.

A campanha teve início logo após a prefeitura receber 1.180 doses do imunizante, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (19).

Primeiras doses da Coronavac foram aplicadas em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw

Os idosos que vivem em instituições de longa permanência, assim como os indígenas e os profissionais da saúde, fazem parte dos grupos prioritários no Plano Nacional de Vacinação, por isso estão entre os primeiros no Estado a receberem as doses da Coronavac – vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac – , aprovada para uso emergencial no último domingo (18)

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Mateus, a vacinação no município segue nesta quarta-feira (20) com os profissionais da área. Os primeiros vacinados serão os servidores do Hospital Estadual Doutor Roberto Silvares, unidade referência para o tratamento do novo coronavírus no Norte do Estado.