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Enfermeira e moradora de asilo são as primeiras vacinadas em São Mateus

A profissional de saúde Cristina Sampaio e a moradora do asilo Anailde Quaresma, de 86 anos, foram escolhidas para serem imunizadas na cidade do Norte do Espírito Santo
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 jan 2021 às 18:26

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:26

Primeira
Enfermeira e moradora de asilo são as primeiras vacinada em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw
O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, começou na tarde desta terça-feira (19) a vacinação contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
A campanha de imunização teve início no Lar dos Velhinhos, instituição que abriga idosos na cidade. A enfermeira Cristina Sampaio, que trabalha no local, foi a primeira imunizada. Aos 86 anos, Anailde Quaresma inaugurou a vacinação entre os moradores. 
A campanha teve início logo após a prefeitura receber 1.180 doses do imunizante, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (19).
Primeiras doses da Coronavac foram aplicadas em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw
Os idosos que vivem em instituições de longa permanência, assim como os indígenas e os profissionais da saúde, fazem parte dos grupos prioritários no Plano Nacional de Vacinação, por isso estão entre os primeiros no Estado a receberem as doses da Coronavac – vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac –, aprovada para uso emergencial no último domingo (18).
De acordo com a Secretaria de Saúde de São Mateus, a vacinação no município segue nesta quarta-feira (20) com os profissionais da área. Os primeiros vacinados serão os servidores do Hospital Estadual Doutor Roberto Silvares, unidade referência para o tratamento do novo coronavírus no Norte do Estado.
O evento contou com a participação da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) e do prefeito Daniel Santana (PSDB).

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