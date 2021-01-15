Nova plataforma digital garante mais qualidade na volta às aulas

Nova plataforma A+ Digital traz ambiente mais amigável e tecnológico Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

O início do ano escolar de 2021 no Centro Educacional Primeiro Mundo, em Vitória, vai trazer novidades para os alunos, começando pela nova plataforma A+ Digital. Com um ambiente mais amigável e mais tecnológico, a plataforma vai garantir mais produtividade, leveza e qualidade de ensino no ano letivo da instituição, que começa no dia 3 de fevereiro.

Por conta do isolamento social e da pandemia do novo coronavírus, alunos e professores tiveram que se adaptar rapidamente a uma nova forma de ensino.“Com a plataforma A+, temos as melhores expectativas para o ano letivo de 2021, já que a questão tecnológica não é mais uma das nossas preocupações. Queremos alunos cada vez mais engajados, tanto presencialmente quanto a distância”, observa a diretora geral do Centro Educacional Primeiro Mundo, Adriana Selga Borges.

A escola veio se preparando ao longo de 2020 para adaptar suas salas e laboratórios ao novo retorno às aulas presenciais, dentro de todas as normas de segurança e higienização. “Conseguimos nos organizar ao longo de 2020 e o retorno presencial foi bem tranquilo. A partir de fevereiro, a nossa expectativa é de que seja ainda melhor”, observa.

A primeiro Mundo possui dois laboratórios Maker para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, da Educação Infantil até o Ensino Médio Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Para os alunos do Ensino Médio, o portal Estudando.com permite que sejam acessadas mais de 3 mil aulas, com conteúdos voltados para todas as áreas de estudos para quem está se preparando para entrar em uma universidade. E a plataforma Leia + dá acesso a mais de 40 mil obras literárias a todos os alunos do Primeiro Mundo.

Isso possibilitará, inclusive, que os alunos possam expandir a quantidade de leitura durante o ano, uma vez que não haverá limitação de livros publicados disponíveis, pois a plataforma conta com um acervo permanente que estará ao alcance de todos. “Isso permitirá que a leitura seja ainda mais estimulada, além dos 12 livros que os alunos já leem anualmente em nosso currículo”, afirma Adriana.

ESPORTES E AULAS INTEGRAIS

A escola também está planejando para este ano a versão 2021 do Interclasses, que não aconteceu em 2020 por conta da pandemia. São três dias intensos de atividades físicas, em que os alunos participam de várias modalidades esportivas. Planejado para outubro, a diretora da Primeiro Mundo avalia que o evento só acontecerá se houver possibilidade para isso.

“Se a pandemia permitir, teremos o Interclasses neste ano. Incentivar o desenvolvimento físico e saudável de nossos alunos é uma das nossas preocupações. Temos até uma academia toda voltada para crianças a partir de 8 anos, com equipamentos específicos para atender a esse público”, observa Adriana.

A instituição desenvolve programas para promover o autoconhecimento, o protagonismo e o senso crítico dos estudantes Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

A escola também possui um projeto de ensino de quatro línguas estrangeiras para os alunos do período integral e, em parceria com a Cambridge ESOL, concede certificação internacional aos alunos. Um convênio com a Genium High School permite que alunos saiam do Ensino Médio com diploma brasileiro e americano, que é aceito em mais de 4 mil universidades nos EUA para os alunos que desejarem estudar naquele país.

“Queremos que os nossos alunos estejam cada vez mais engajados e compreendam o valor social da escola. Fornecemos todas as ferramentas para o aluno valorizar a escola e queremos que 2021 seja mais leve e mais produtivo para todos”, ressalta a diretora.

Centro Educacional Primeiro Mundo

NOVIDADES PARA 2021

A+ Integral Duas aulas semanais de Tecnologia e Robótica na grade curricular e livre acesso a plataformas educacionais de ponta como Estudando.com e Leia +, nas quais os alunos têm acesso a mais de 3 mil aulas e 40 mil obras literárias. Dois laboratórios Maker para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com a vivência das teorias e utilização de metodologias ativas, como a Mão na Massa, em que os alunos aprendem fazendo. Valorização da prática de atividades físicas e esportivas para o desenvolvimento físico saudável e como oportunidade para que o aluno desenvolva estratégias e táticas para vencer jogos coletivos e aprender a respeitar regras. A escola oferece quadras poliesportivas, piscinas, academia e até uma parede de escalada. Além de estimular o aprendizado de quatro línguas estrangeiras, o projeto “quadrilíngue” da escola contribui para a educação sociocultural dos estudantes, expandindo sua visão de mundo e proporcionando o contato com culturas e costumes distintos. Uma parceria com a Cambridge ESOL concede certificação internacional. O aluno recebe diplomas brasileiro e americano ao final do Ensino Médio, por meio de convênio com a Genium High School. Utilizando a proposta do material didático adotado pela escola (SAS), a instituição desenvolve programas para promover o autoconhecimento, o protagonismo e o senso crítico dos estudantes, desenvolvendo habilidades emocionais e proporcionando a discussão de temas sensíveis e a atuação ética na sociedade. Ensino em tempo integral para alunos a partir dos 15 meses de idade até a 3ª série do Ensino Médio. Distribuição curricular das disciplinas durante todo o dia, turmas exclusivas e conteúdos extras (Francês e Espanhol).