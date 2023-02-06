Camarote Absolut estreia no Sambão com open bar e shows exclusivos

Camorote Absolut vai acontecer durante o carnaval capixaba, que acontece uma semana antes do evento nacional Crédito: Camorote Absolut/Divulgação

O Carnaval está chegando e, para a alegria dos capixabas, a maior festa do país começa em Vitória. Neste ano, para que a folia fique ainda mais marcante, um novo camarote está estreando no Sambão do Povo: o Absolut. Nos dias 10 e 11 de fevereiro, o espaço inédito terá shows exclusivos e o sábado será do jeito que o folião gosta: open bar. A promessa é clara: “certeza absoluta de um carnaval inesquecível”.

A Marca Eventos, realizadora do projeto, espera receber 1.800 foliões nos dois dias de festa, que vão encontrar uma estrutura diferenciada, pensada para dar conforto e segurança a todos. “A infraestrutura do camarote conta com dois pavimentos: o térreo, área que comporta serviços essenciais e os DJs e as bandas; e uma área de circulação no segundo piso, com mobiliário e atendimento de bares”, afirma o responsável pela empresa, Paulo Renato Fonseca Junior.

Se você ainda está em dúvida se vai ou não, saiba que ao comprar o ingresso para o evento de sábado, você garante passaporte para a festa de sexta-feira (confira valores no final do conteúdo).

Camorote Absolut estreia no Sambão do Povo com dois pavimentos para receber os foliões, sendo que o térreo acomodará as atrações musicais Crédito: Camorote Absolut/Divulgação

Entre as comodidades oferecidas pelo Camarote Absolut estão uma praça de alimentação com opções deliciosas e variadas de comida disponíveis para compra, como hambúrgueres, carnes e outros pratos especiais, serviços de maquiagem e de massagem, além de guarda-volumes gratuitos para quem for desfilar e precisar deixar as fantasias armazenadas.

De acordo com Paulo Renato, o Camarote Absolut caiu no gosto do público, do mais maduro ao mais jovem, mostrando que chegou para ficar. A localização do espaço é o Setor A, um dos pontos mais privilegiados do Sambão.

Mas não é só porque é a primeira edição do camarote no Carnaval de Vitória que a organização está para brincadeira: “É um grande desafio, já que fizemos por oito anos o ‘Camarote do Turismo’ e, por dois, o ‘ES Samba Club’. O ‘Absolut’ é o nosso retorno ao Sambão, agora focado no público 35+, com formato corporativo, de relacionamento comercial entre os parceiros”, explica ainda o organizador.

Além disso, é esperado intensa geração de emprego e renda, por meio dos 185 postos diretos de trabalho do evento, e movimentação dos setores de hotelaria, transporte, confecção, alimentação, entre outros.

Programação

Nos dois dias de evento, o camarote espera receber mais de 1.800 pessoas Crédito: Camorote Absolut/Divulgação

No primeiro dia, 10 de janeiro, o sextou no Camarote Absolut promete ser agitado na Capital. A música vai ficar por conta do Regional da Nair, grupo de samba tradicional capixaba, que entrega, como sempre, muito samba, suor e todo mundo cantando junto. Quem toca também é o DJ capixaba, Sheep, que vai tocar sucessos como “Balmain”.

Já no sábado, dia 11, o som será comandado por Felguk, duo de DJs nacionais e donos de hits da dance music, como “Nova” e “2nite”; e o DJ Jotta, que vai agitar a galera com uma playlist especial com todos os ritmos, além dos hits “Olvidade” e “Luz Verde”.

Para quem quer dançar coladinho, Pedro e Lucas se apresentam também. A dupla sertaneja é destaque no cenário musical do Espírito Santo, que cantam sucessos como “Erro Gostoso” e “Festa do Prazer”.

Quem for no segundo dia de festa, ainda pode esperar serviço de open bar, com Whisky Ballantines, água de coco, refrigerante Coca Cola, sucos, cerveja Amstel, gin Seagrams, água, energético Monster, Schweppes Drinks, drinques exclusivos e, como não poderia ser diferente, sabores variados de Absolut.

Serviço

O segundo lote de ingressos está à venda no site do Brasil Ticket. Confira os valores de cada dia de festa:

Sexta-feira (10/02) – R$ 160 inteira e R$ 80 a meia-entrada (+12% de taxa de conveniência);



Sábado (11/02) – R$ 420 (+12% de taxa de conveniência).

Você também pode ir ao espaço físico comprar o ingresso, que fica isento de taxas. O ponto de comercialização é a distribuidora 247 Bebidas, localizada em Jardim da Penha, Vitória.