Unimed Vitória e Hcor selam parceria com foco em excelência

Diretoria da Unimed Vitória firmou parceria com o Hcor: aliança pela pela excelência em atendimento Crédito: Unimed Vitória

Manter um hospital em pleno funcionamento para que todos os pacientes sejam atendidos com o maior cuidado possível exige tornar a gestão mais eficiente e garantir o aprimoramento constante da área da saúde. É por isso que a Unimed Vitória e o Hcor, de São Paulo, acabam de selar uma parceria inédita para elevar o padrão de excelência dos serviços prestados pela cooperativa no território capixaba.

O início da colaboração foi marcado por uma cerimônia que aconteceu na última segunda-feira (24). Ao longo dos próximos meses, os executivos do hospital paulistano, referência nacional em saúde, pesquisa e inovação, estarão no Espírito Santo para atuar com as lideranças Unimed Vitória na implementação de novos projetos.

Na prática, os consultores do Hcor fornecerão orientações, mentorias e capacitação profissional nas áreas de “Negócios e Financeiro” e “Médicos e Assistencial” para potencializar a qualidade dos serviços do Hospital Unimed e da Maternidade Unimed, ambos em Vitória.

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Aliás, essas duas unidades já são referências no Estado. O Hospital Unimed, que possui certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 3, é especializado em atendimentos de alta e média complexidade.

Já a Maternidade está passando por uma série de melhorias em sua estrutura, incluindo a modernização da UTI Neonatal, a renovação dos andares de internação e a ampliação das salas de atendimento.

A consultoria do Hcor vai nos permitir realizar um intercâmbio de ideias com alguns dos profissionais mais capacitados em gestão hospitalar do país. Isso poderá elevar a qualidade do nosso serviço para os nossos pacientes. Adriana Botti - Diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória

O CEO do Hcor, Fernando Torelly, reforça que essa parceria estratégica representa um marco significativo para a instituição e fortalece a capacidade da instituição de oferecer soluções de gestão ainda mais robustas e inovadoras aos seus clientes.

A consultoria do Hcor traz consigo uma expertise profunda e um histórico comprovado em transformar operações e impulsionar resultados no setor. Juntos, estamos posicionados para enfrentar os desafios complexos do mercado atual de saúde, promovendo excelência operacional e clínica, além de uma experiência aprimorada para pacientes e colaboradores. Fernando Torelly - CEO do Hcor

Ainda conforme o gestor, a colaboração não apenas ampliará o impacto no setor, como também abrirá novas oportunidades para inovação e crescimento sustentável: “Estamos ansiosos para começar a trabalhar lado a lado com a Unimed Vitória”.

Investimento robusto

A parceria inédita com o Hcor é parte de uma série de investimentos em gestão, estrutura e tecnologia nas unidades da Unimed Vitória. De acordo com o diretor-presidente da cooperativa, Fabiano Pimentel, essas aplicações chegam a quase R$ 200 milhões.

Desde 2023, a Unimed Vitória vem adotando uma série de medidas para beneficiar seus cooperados, colaboradores e clientes. A parceria com o Hcor era muito esperada, pois acreditamos no potencial que duas instituições de grande representatividade têm quando se unem para pensar juntas em novas soluções. Fabiano Pimentel - Diretor-presidente da Unimed Vitória