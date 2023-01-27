Cooperativa do ES amplia atuação e assume nova identidade

De acordo com o Incaper, o ES é o maior produtor de café conilon do Brasil, responsável por 70% da produção nacional. Essa cultura é uma das atuações da Nater Coop Crédito: Acervo Nater Coop/Divulgação

Há 58 anos no mercado, a Coopeavi – Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – encoraja pessoas e impulsiona segmentos produtivos dentro e fora do Espírito Santo desde o início com a mesma premissa: ninguém está sozinho. De lá para cá, a instituição cresceu e agora assume uma nova identidade, a Nater Coop. Isso porque é preciso englobar as diferentes soluções que a marca oferece ao mercado além da avicultura, como ficou conhecida, mas também nas áreas de cafeicultura, agropecuária, horticultura, abastecimento de combustível e varejo.

O novo nome deriva de “mater”, mãe em latim, e também remete à natureza. Fundada onde atualmente fica o município de Santa Maria de Jetibá, em 1964, o começo dessa história foi lembrada pelo presidente da Nater Coop, Denilson Potratz: “A cooperativa começou com 20 produtores, mas, com o passar dos anos, ela precisou se diversificar e abraçar as oportunidades que surgiram, o que também é bom para os cooperados, que podem contar com diversas formas de capacitação, assistência técnica e apoio no armazenamento e varejo de diversos produtos que podemos oferecer atualmente”, afirma.

O presidente da Nater Coop, Denilson Potratz, está à frente da cooperativa desde 2007 Crédito: Acervo Nater Coop/Divulgação

Com trabalho árduo, escuta ativa e foco no desenvolvimento das pessoas, a Nater Coop oferece, entre outros serviços, a profissionalização e a capacitação de produtores e consultorias técnicas, além de um portfólio robusto de atividades direcionadas para a indústria alimentícia, de abastecimento e do varejo.

“Nos últimos 10 anos, a Nater Coop passou a ter representatividade em diversos setores além da agricultura. Hoje, ela exporta para 15 países em todos os continentes, mostrando ser um mercado pulverizado. Como o nome Coopeavi não atendia mais esse posicionamento, trabalhamos durante mais de 12 meses para desenvolver essa nova marca”, conta o diretor-geral da cooperativa, Marcelino Bellardt.

Marcelino Bellardt gere todas as diretorias da cooperativa Crédito: Acervo Nater Coop/Divulgação

Ainda segundo ele, a identidade da Nater Coop aconteceu em razão da própria evolução dos negócios da marca, que, atualmente, empreende em lojas de produtos agropecuários presentes em mais de 30 municípios do Espírito Santo e Minas Gerais.

A cooperativa também conta com uma rede própria de atendimento de postos de combustíveis e supermercados. Outras marcas proeminentes no segmento também são gerenciadas pela organização, como Veneza, Liva e Pronova. “Atuamos em praticamente todas as áreas do agro: da semente no campo até o consumidor final”, destaca Marcelino Bellardt.

Inovação à vista

Com os mais de 20 mil cooperados, o novo nome também evoca um modelo de negócio mais próximo da sociedade, seja onde ela estiver.

Hoje, o trabalho da cooperativa opera com a metodologia de inovação aberta e conta com o diálogo de diversos agentes, como startups e empresas de diferentes portes para pensarem, juntos, em novas soluções na economia capixaba.

De acordo com os representantes da cooperativa, para o ano de 2023, espera-se um crescimento do uso do e-commerce para ampliar a produção das famílias e expandir os modelos de negócios diferenciados, como a possibilidade de investimento sem precisar comprar terra ou gerenciar pessoas, com a ajuda e consultoria da cooperativa.

Valdiro Gums (à esquerda) é associado da Nater Coop e trabalha como cafeicultor em Alto Limoeiro de Jatibocas, no interior de Itarana, nas Montanhas do Espírito Santo, onde vive com a família Crédito: Acervo Nater Coop/Divulgação