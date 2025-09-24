Conteúdo de Marca

Hortifruti Cachoeiro celebra 40 anos de tradição e frescor na mesa cachoeirense

Empresa que começou como pequena banca já expandiu atuação para negócios como lanchonete e restaurante

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:22

Hortifruti Cachoeiro tem uma diversidade de produtos que atende a diferentes perfis de consumidores Crédito: Hortifruti Cachoeiro/ Divulgação

Um supermercado bom deve prezar pela qualidade dos produtos, variedade de opções, preços justos e organização. Quando tudo isso se junta ao vínculo com a comunidade, nasce um supermercado reconhecido.

É essa a trajetória do Hortifruti Cachoeiro. A empresa, que começou como uma pequena banca de 2x2 metros em 1970, se tornou um dos pontos de referência em vendas de frutas, verduras e legumes frescos em Cachoeiro de Itapemirim.

Oficialmente fundada em 1985 como Horto Comercial Cachoeiro, a marca evoluiu e, quatro décadas depois, além do setor de hortifruti, também conta com padaria, açougue, confeitaria, lanchonete, restaurante, rotisseria, mercearia e até um serviço de entregas Hortifruti Express como facilidade para os clientes.

Além da unidade principal, o Hortifruti Cachoeiro ampliou sua presença com novos espaços: padaria e restaurante em frente ao Posto Senna, no bairro Gilberto Machado, e lanchonete e restaurante no Superatacado SempreTem, no bairro Independência.

De acordo com Patrícia Lacerda, gerente-geral da empresa, a base do negócio está na confiança construída com o público por meio de uma relação próxima e personalizada com os clientes. Sorteios de vale-compras e celebrações em datas comemorativas são só algumas das formas de conquistar o público.

O resultado disso está no reconhecimento como uma das marcas de destaque no setor de hortifrúti em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pelo Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) 2025.

“Todos os dias recebemos e produzimos mercadorias fresquinhas e selecionadas para que o nosso consumidor tenha sempre o melhor produto. Mantemos um relacionamento claro e respeitoso, ouvimos nossos clientes e buscamos superar expectativas, criando uma experiência de compra acolhedora e diferenciada”, afirma.

Carinho dos clientes

Ao longo dos anos, o espaço passou a fazer parte da rotina e até da memória afetiva de muitas famílias. Patrícia conta que, entre os feedbacks mais comuns, os clientes relatam que a Hortifruti se tornou mais do que um local de compras, mas sim um ponto de encontro, marcado pela confiança e pelo acolhimento.

E, ao olhar para o futuro, a gerente-geral reforça o compromisso de manter frescor, qualidade e inovação sem abrir mão da proximidade com a clientela.

“Que os próximos 40 anos sejam ainda mais repletos de alegrias, realizações e momentos inesquecíveis”, conclui Patrícia.

Hortifruti Cachoeiro

Instagram: @hortifruticachoeiro

@hortifruticachoeiro Endereço: Rua Mário Pires Martins 2, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 29300-310

