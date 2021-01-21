Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Pessoas vacinadas podem sentir sintomas da Covid e transmitir a doença?

Cuidados como uso de máscara e distanciamento devem continuar até que a maior parte da população esteja vacinada
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 jan 2021 às 02:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 02:00

Antonio de Paula Moura é morador do asilo Instituto Lar Família Feliz e é surdo-mudo recebendo a vacina contra a Covid-19
Moradores do Espírito Santo começaram a ser vacinados contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Após meses vivenciando a pandemia e todas as limitações impostas pelo novo coronavírus, a chegada da vacina contra a Covid-19 despertou uma nova esperança. No Estado, a campanha de imunização teve início já na noite de segunda-feira (18),  um dia após a liberação da vacina Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Entretanto, com a chegada da vacina, surgem também as dúvidas, como, por exemplo, se o imunizante impede totalmente a doença, ou se as pessoas vacinadas podem sentir sintomas e transmitir o vírus para terceiros. E, de fato, podem. A informação é confirmada pelo próprio Instituto Butantan, que, em parceria com a Sinovac, desenvolveu o primeiro imunizante a ser disponibilizado no país.

Veja Também

Entenda por que máscara e distanciamento devem continuar após a vacina

Quem tem sintomas de Covid não deve tomar a vacina, dizem especialistas

Onde, como e quando você poderá se vacinar contra Covid-19 no ES

Segundo informações divulgadas pelo instituto, a terceira fase dos estudos clínicos mostrou que a vacina tem eficácia global de 50,38%. Ou seja, há 50,38% de chance se uma pessoa sequer contrair a doença uma vez que seja imunizada.
Se for contaminado, o paciente tem 78% de chances de desenvolver apenas sintomas leves, que sequer necessitam de atendimento médico. E há 100% de chance de não evoluir para um quadro grave a ponto de exigir internação ou mesmo causar o óbito.
Mas o instituto ressalta que quem contrair o vírus ainda poderá transmitir a doença. “As vacinas atuam na prevenção e evitam o contágio, induzindo a criação de anticorpos por parte do sistema imunológico.”
Ou seja, o paciente fica seguro porque o seu corpo possui os anticorpos necessários para combater a doença, mas isso não significa que ela não exista.
O infectologista Carlos Urbano chama atenção para um detalhe importante: não é a vacina que causa a doença. A vacina simplesmente não consegue barrar 100% o vírus. A função principal do imunizante é outra.
"As chances de alguém pegar a doença cairão pela metade. E mesmo que os sintomas se desenvolvam, serão leves, nada a ponto de precisar ir para o hospital e ficar internado. E isso já é um grande avanço. Mas, pegando a doença, há sim chances de passá-la adiante"
Carlos Urbano - Médico infectologista
Nesse sentido, a recomendação, por enquanto, é para que, ainda que a pessoa já tenha sido imunizada, continue a se prevenir, de modo a não transmitir o vírus a alguém não imunizado, que poderá vir a desenvolver formas mais sérias da doença.
Infectologista e professor de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Peçanha destaca: não é porque a vacina não impede totalmente que a pessoa vacinada desenvolva algum sintoma que é irrelevante. Pelo contrário.
“A vacina diminui as chances de desenvolver a doença e evita mais ainda sua forma grave. Imagine não termos mais esses 30 óbitos diários [no Estado], como vem ocorrendo. O objetivo maior é acabar com a mortalidade.”
O objetivo secundário, ele explica, é impedir que o agravamento do quadro de sáude do paciente, até mesmo pelos sintomas desenvolvidos. “As pessoas tossindo mais transmitem mais, por exemplo”, destaca.  
“Essa é uma razão para as pessoas, mesmo tendo tomado a vacina, continuarem usando máscara, evitando aglomeração até atingirmos um bom percentual da população imunizada”.

LEIA MAIS SOBRE A VACINA

Saúde alerta sobre ligações e SMS falsos de cadastro para vacinação

Entenda por que alguns profissionais serão vacinados e outros não na 1ª etapa

Covid-19: segunda dose da vacina será aplicada entre 14 e 28 dias no ES

Secretário de Saúde detalha início da vacinação contra a Covid no ES

Com escolta, vacinas começam a ser distribuídas para municípios do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Campanha de vacinação Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados