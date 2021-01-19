Entenda por que máscara e distanciamento devem continuar após a vacina

Maria dos Anjos, 96, costureira aposentada da Piedade é vacinada nesta terça-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

Errado. Ainda não é chegado o momento de partir para o abraço: especialistas alertam que cuidados como a manutenção do distanciamento social e como o uso das máscaras precisam ser mantidos mesmo após a aplicação do imunizante. Ufa, a vacina chegou! Agora é deixar a máscara em casa e comemorar aglomerando com a família e amigos, certo?. Ainda não é chegado o momento de partir para o abraço: especialistas alertam que

Inicialmente, de acordo com a médica infectologista Rúbia Miossi, um primeiro ponto de reflexão é o de que a quantidade disponível de vacinas é muito inferior ao número de pessoas que vivem no Estado. Assim, seria necessário vacinar praticamente toda a população para minar a circulação do vírus.

"A vacina protege quem tomar as doses de ter a doença na forma grave. Desse modo, quem tomou a vacina não deve parar de usar a máscara, porque ela não evita a infecção. Existem 50% de chances da pessoa se infectar depois da vacina, tornando-se transmissora do vírus em um ambiente em que a maioria das pessoas não estará vacinada. Então todos devem continuar fazendo distanciamento e usando máscara, da mesma forma como se não tivessem sido vacinadas", explicou a especialista.

Para ela, só será seguro dispensar os cuidados com máscara e distanciamento quando a maioria da população estiver vacinada. "A gente ainda não sabe qual é o cálculo de pessoas que precisam ser vacinadas para o vírus parar de circular no país, então ainda não temos previsão de quando poderemos parar de seguir os protocolos. Acredito que com a velocidade com que as doses estão sendo produzidas e distribuídas, não só da Coronavac, por conta da necessidade do processo de compra a ser seguido, ainda enfrentaremos alguns meses tendo a máscara conosco", frisou.

Idosos e cuidadores do Asilo de Vitória recebem vacina contra Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

TEMPO APÓS A APLICAÇÃO

Além da quantidade de pessoas que precisarão ser imunizadas, existe o tempo entre a aplicação da dose e a eficácia do imunizante. As vacinas que já tiveram a eficácia comprovada, como a Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca e a Sputnik V, bem como a Coronavac, do Instituto Butantan, de São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, exigem aplicação de duas doses.

Neste sentido, a orientação será a de tomar a primeira dose e retornar ao posto de vacinação dias depois, conforme orientações das autoridades de saúde. O intervalo entre uma aplicação e outra pode variar entre as diferentes vacinas. Os cientistas alertam que a eficácia do medicamento está diretamente relacionada à aplicação das duas doses. Logo, a exposição sem os protocolos de higiene e distanciamento não pode ser feita logo em seguida à vacinação , já que a vacina precisa de alguns dias para criar os anticorpos e proteger o organismo.

O QUE DIZ O MINISTRO DA SAÚDE

“Todo mundo deve estar focado em salvar vidas. Cada um no seu papel. Se o papel da pessoa é se prevenir para não ficar doente, tomar seus cuidados, manter o afastamento social, este é o papel dela”, disse o ministro, em Manaus, onde apresentou um balanço das ações dos governos federal e estadual para tentar controlar a disseminação do coronavírus naquele Estado.