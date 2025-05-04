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Na Enseada do Suá

Carro vai parar dentro do mar atrás de shopping em Vitória

Uma pessoa estava no carro e segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi retirada do veículo e, em seguida, encaminhada para um Pronto Atendimento (PA) da região
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 mai 2025 às 14:08

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 14:08

Corpo de bombeiros foi acionado para ocorrência de carro que entrou na água em Vitória
Corpo de bombeiros foi acionado para ocorrência de carro que entrou na água em Vitória Crédito: Diony Silva/ TV Gazeta
Um carro com uma pessoa dentro foi encontrado no mar, na manhã deste domingo (4), na orla da Enseada do Suá, em Vitória. O local fica atrás de um shopping da Capital. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar na ocorrência. Registros do momento da retirada do Volkswagen Gol mostram uma lata de cerveja no interior. 
Veja o vídeo abaixo:
A pessoa que estava no carro, conforme informações do Corpo de Bombeiros, foi retirada do veículo e, em seguida, encaminhada para um Pronto Atendimento (PA) da região. Até a tarde deste domingo não havia mais informações sobre o estado de saúde da vítima.
Corpo de bombeiros foi acionado para ocorrência de carro que entrou na água em Vitória
Corpo de bombeiros foi acionado para ocorrência de carro que entrou na água em Vitória Crédito: Diony Silva/ TV Gazeta
Por fim, o Corpo de Bombeiros disse que, após o socorro à pessoa que estava no carro, os agentes voltaram ao local do ocorrido para retirar o automóvel da água. Pela manhã, os bombeiros foram novamente acionados para auxiliar na retirada do veículo de dentro da água. Também não há informações sobre a destinação dada ao automóvel.

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