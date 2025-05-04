Carro vai parar dentro do mar atrás de shopping em Vitória

Corpo de bombeiros foi acionado para ocorrência de carro que entrou na água em Vitória Crédito: Diony Silva/ TV Gazeta

Um carro com uma pessoa dentro foi encontrado no mar, na manhã deste domingo (4), na orla da Enseada do Suá, em Vitória. O local fica atrás de um shopping da Capital. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar na ocorrência. Registros do momento da retirada do Volkswagen Gol mostram uma lata de cerveja no interior.

Veja o vídeo abaixo:

A pessoa que estava no carro, conforme informações do Corpo de Bombeiros, foi retirada do veículo e, em seguida, encaminhada para um Pronto Atendimento (PA) da região. Até a tarde deste domingo não havia mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

Corpo de bombeiros foi acionado para ocorrência de carro que entrou na água em Vitória Crédito: Diony Silva/ TV Gazeta