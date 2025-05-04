Carro vai parar dentro do mar atrás de shopping em Vitória

Um carro com uma pessoa dentro foi encontrado no mar, na manhã deste domingo (4), na orla da Enseada do Suá, em Vitória. O local fica atrás de um shopping da Capital. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar na ocorrência. Registros do momento da retirada do Volkswagen Gol mostram uma lata de cerveja no interior.
Veja o vídeo abaixo:
A pessoa que estava no carro, conforme informações do Corpo de Bombeiros, foi retirada do veículo e, em seguida, encaminhada para um Pronto Atendimento (PA) da região. Até a tarde deste domingo não havia mais informações sobre o estado de saúde da vítima.
Por fim, o Corpo de Bombeiros disse que, após o socorro à pessoa que estava no carro, os agentes voltaram ao local do ocorrido para retirar o automóvel da água. Pela manhã, os bombeiros foram novamente acionados para auxiliar na retirada do veículo de dentro da água. Também não há informações sobre a destinação dada ao automóvel.