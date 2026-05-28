Como Igor Thiago superou falta de base para virar sensação na Europa e chegar à Copa do Mundo?

O desempenho na Europa se opõe ao que ele mostrou no Brasil. O início tardio é um dos motivos que explica essa diferença. Enquanto Vinicius Junior e Rodrygo, dois jogadores de sua faixa etária, estavam no futebol desde os 12 anos, Igor Thiago se virava como servente de pedreiro, feirante e panfleteiro para ajudar nas contas de casa.





"Meu pai capinava lote na minha cidade. Eu via meu pai fazendo isso e eu dizia que queria ser igual a ele. Eu não entendia muita coisa, mas eu dizia isso. Então, com 10, 11 anos, eu já capinava lote. Capinava os lotes dos vizinhos. Mas depois da morte do meu pai, eu tive de trabalhar mais, eu tinha de mudar a realidade da minha casa", disse Igor Thiago, ao UOL.





A necessidade de trabalhar fez com que Igor Thiago encarasse o futebol como um projeto tardio. Começou a fazer testes aos 15 anos de idade, mas só foi aprovado em uma equipe aos 17, quando foi contratado pelo Verê, clube da segunda divisão do Paraná.



