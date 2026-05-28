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Livro dos recordes

Ybera aposta em megaoperação no TikTok Shop e pode entrar para o Guinness como maior live do setor de beleza

A iniciativa reúne dezenas de criadores de diferentes regiões do Brasil e mobiliza a comunidade digital da Ybera, formada por mais de 40 mil influenciadoras digitais distribuídas em mais de 50 países

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 18:54

Públicado em 

28 mai 2026 às 18:54

Colunista

Ybera Group estreia no TikTok Shop para realizar live commerce de beleza que pode entrar para o Guinness
Durante as 72 horas de transmissão, a programação combina vendas ao vivo, ativações especiais, bastidores da marca, visitas à fábrica e produção de conteúdo contínua. Divulgação


A capixaba Ybera Group quer transformar o Espírito Santo em vitrine mundial da creator economy e do live commerce. Desde ontem (27/05), a empresa está realizando uma transmissão ininterrupta diretamente de sua sede, em Vitória, que deve ir até  sábado e fechar com 72 horas de duração. A ação está auditada pelo Guinness World Records para possível reconhecimento como a live shop de marca mais longa da história no segmento de beleza.


A iniciativa marcou a entrada oficial da Ybera no TikTok Shop e posiciona a empresa capixaba em um dos mercados que mais crescem no varejo digital global: o social commerce. A operação reuniu dezenas de criadores de conteúdo de diferentes regiões do Brasil e mobilizou a comunidade digital da marca, formada por mais de 40 mil influenciadoras espalhadas por mais de 50 países.


Mais do que uma ação promocional, a Super Live Ybera nasce como um case de negócios que conecta influência digital, entretenimento e consumo em tempo real. Durante as 72 horas de transmissão, a programação combinou vendas ao vivo, ativações especiais, bastidores da marca, visitas à fábrica e produção de conteúdo contínua, transformando a experiência de compra em uma plataforma de engajamento digital.


O movimento acompanha uma transformação global no comportamento de consumo. Impulsionado pelo avanço da creator economy, o modelo de live shopping já movimenta bilhões de dólares em mercados internacionais e vem ganhando força especialmente em plataformas de vídeo curto, como o TikTok, onde conteúdo, influência e conversão acontecem dentro da mesma experiência.


Com a ação, a Ybera reforça o posicionamento do Espírito Santo dentro da nova economia digital e amplia sua presença em um mercado cada vez mais guiado por influência, comunidade e vendas orientadas por creators. A expectativa da empresa é consolidar a Super Live como uma das maiores operações de live commerce já realizadas no segmento de beleza no mundo.

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