Ybera aposta em megaoperação no TikTok Shop e pode entrar para o Guinness como maior live do setor de beleza





A capixaba Ybera Group quer transformar o Espírito Santo em vitrine mundial da creator economy e do live commerce. Desde ontem (27/05), a empresa está realizando uma transmissão ininterrupta diretamente de sua sede, em Vitória, que deve ir até sábado e fechar com 72 horas de duração. A ação está auditada pelo Guinness World Records para possível reconhecimento como a live shop de marca mais longa da história no segmento de beleza.





A iniciativa marcou a entrada oficial da Ybera no TikTok Shop e posiciona a empresa capixaba em um dos mercados que mais crescem no varejo digital global: o social commerce. A operação reuniu dezenas de criadores de conteúdo de diferentes regiões do Brasil e mobilizou a comunidade digital da marca, formada por mais de 40 mil influenciadoras espalhadas por mais de 50 países.





Mais do que uma ação promocional, a Super Live Ybera nasce como um case de negócios que conecta influência digital, entretenimento e consumo em tempo real. Durante as 72 horas de transmissão, a programação combinou vendas ao vivo, ativações especiais, bastidores da marca, visitas à fábrica e produção de conteúdo contínua, transformando a experiência de compra em uma plataforma de engajamento digital.





O movimento acompanha uma transformação global no comportamento de consumo. Impulsionado pelo avanço da creator economy, o modelo de live shopping já movimenta bilhões de dólares em mercados internacionais e vem ganhando força especialmente em plataformas de vídeo curto, como o TikTok, onde conteúdo, influência e conversão acontecem dentro da mesma experiência.





Com a ação, a Ybera reforça o posicionamento do Espírito Santo dentro da nova economia digital e amplia sua presença em um mercado cada vez mais guiado por influência, comunidade e vendas orientadas por creators. A expectativa da empresa é consolidar a Super Live como uma das maiores operações de live commerce já realizadas no segmento de beleza no mundo.