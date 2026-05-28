Ponte do Fontenelle volta a receber veículos sem restrição de peso e dimensões

A partir da 0h desta sexta-feira (29), as restrições de peso e dimensões para o tráfego de veículos na Ponte do Fontenelle, no Km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, serão suspensas.





Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho está sinalizado e o trânsito seguirá em sistema Pare e Siga até a liberação total das pistas.





O órgão orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e às orientações das equipes que atuam no local.