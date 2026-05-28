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BR 259

Ponte do Fontenelle volta a receber veículos sem restrição de peso e dimensões

Suspensão começa a valer a partir da 0h desta sexta-feira (29), mas trânsito no local seguirá em sistema Pare e Siga até a liberação total das pistas

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 19:10

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

28 mai 2026 às 19:10

A partir da 0h desta sexta-feira (29), as restrições de peso e dimensões para o tráfego de veículos na Ponte do Fontenelle, no Km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, serão suspensas.


Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho está sinalizado e o trânsito seguirá em sistema Pare e Siga até a liberação total das pistas. 


O órgão orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e às orientações das equipes que atuam no local.

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