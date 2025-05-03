Criança morre vítima de meningite bacteriana no ES

Ele informou que a menina era aluna da rede municipal e foram adotadas ações de bloqueio epidemiológico. "Não há nenhuma outra pessoa com sintomas, não há outros casos suspeitos. A situação está sob controle", garantiu.

A criança passou mal durante a madrugada da quarta-feira (30) e foi levada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, mas morreu na tarde do mesmo dia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu a confirmação da causa da morte na sexta-feira (2), após resultado de exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES).

Em nota, a Secretaria lamentou a morte da menina e informou que o caso foi registrado no dia 1º de maio e, imediatamente, a equipe da saúde iniciou a verificação dos cartões de vacinação dos colegas de sala da criança e medicação de todas as pessoas que tiveram contato próximo com a vítima nos três dias anteriores ao óbito, como medida preventiva.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Saúde do Estado reforçou que as medidas preventivas foram adotadas e que segue acompanhando o caso, considerado isolado, e monitorando a execução das medidas de prevenção e controle pelo município. Ainda, a Sesa ressaltou que o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente nas unidades básicas de saúde vacinas contra meningites bacterianas para crianças e adolescentes, conforme o calendário nacional de vacinação.

Em abril deste ano, outro caso de meningite meningocócica mobilizou a cidade de Domingos Martins , na Região Serrana do Estado. De acordo com a Sesa, a criança segue sendo acompanhada pelas equipes de saúde e não há registros de novos casos por contágio da criança.