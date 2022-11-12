Menina de 9 anos morre de meningite bacteriana em Rio Bananal

Rio Bananal: cidade onde menina morreu Crédito: Prefeitura de Rio Bananal

Uma menina de 9 anos morreu de meningite causada pela bactéria Haemophilus Influenzae, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. O caso foi divulgado na sexta-feira (11) pela prefeitura da cidade e teve a confirmação da doença atestada pelo Lacen de Vitória. O óbito, no entanto, foi na quarta-feira, dia 9.

Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Bananal, a criança chegou ao hospital da cidade já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos, que fica em Vitória.

A secretária de Saúde de Rio Bananal, Josimara Lameira, a família da garota está bem abalada com o diagnóstico, já que a menina tinha o cartão de vacinação completo.

A Vigilância Epidemiológica do município e uma equipe da Saúde da Família entraram em contato com os familiares da vítima, que receberam medicamentos e estão sendo monitorados.

O município também se reuniu com os pais dos alunos que estudavam na mesma sala da criança vítima da meningite para passar orientações sobre a doença. Foram explicados os procedimentos necessários conforme protocolo para casos como esses. Além disso, foi explicado que o fato de conviverem no mesmo ambiente não significa necessariamente que houve contaminação de mais pessoas. Esse tipo de meningite se espalha após o contato direto e íntimo do doente com outras pessoas saudáveis.

Não se sabe se a menina já vinha apresentando sintomas da doença. Mas, a meningite causada pela bactéria Haemophilus Influenzae geralmente tem um início súbito com febre, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca.

A transmissão se dá pelo contato com pessoas infectadas com a bactéria mesmo que essas não apresentem manifestações clínicas. A vacinação é a única forma de prevenir.

Vacina Haemophilus influenzae tipo B protege contra meningite e pneumonia Crédito: Fiocruz/Reprodução

Tipos de vacina contra meningite

MENINGITE C

Na rede pública, a vacina contra a meningocócica C (Conjugada) é administrada em duas doses, aos 3 e aos 5 meses de idade, e um reforço preferencialmente aos 12 meses de idade. Conforme extensão de público-alvo, caso a criança até 10 anos não tenha se vacinado, deve tomar uma dose do imunizante. Até fevereiro de 2023, trabalhadores da saúde também recebem a vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

ACWY

► Na rede privada, a vacina que inclui o tipo C é a conjugada quadrivalente ACWY, ao custo médio de R$ 360 por aplicação. Geralmente, é administrada em três doses até 1 ano de idade, dependendo da marca da fabricante. Também é recomendado um reforço entre os 5 e 6 anos e outra dose aos 11 anos. Pode ainda ser aplicada em adultos, em idosos e pessoas imunocomprometidas.

► Está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para adolescentes entre 11 e 12 anos, mas, até junho de 2023, quem tem entre 13 e 14 anos também poderá receber a dose. Em crianças menores, a meningocócica ACWY não está disponível na rede pública.

MENINGOCÓCICA B

► Embora esteja atrás somente do tipo C em número de casos, em média 20%, a meningocócica B está disponível apenas na rede particular. Ela custa, em média, R$ 600 e é administrada em três doses entre 3 meses e 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) também indica a imunização para grupos de alto risco, como portadores de HIV. Pode ser aplicada em adultos até 50 anos.

OUTRAS VACINAS

► Protegendo contra pneumonia e também meningite, a vacina pneumocócica conjugada 13-valente (VPC13) está disponível na rede privada. Ela custa em torno de R$ 280. Geralmente, é administrada em quatro doses até 1 ano e 3 meses de idade, dependendo da marca da fabricante. Na rede pública, as crianças nesta mesma etária recebem a pneumocócica conjugada 10-valente (VPC10).

► No SUS, a vacina que protege contra 13 sorotipos de pneumococos, está disponível somente para pessoas com idade igual ou maior a 5 anos de idade, incluindo adultos nas seguintes condições: com HIV/Aids, paciente oncológico, transplantados de órgãos sólidos e transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).

► A vacina conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) está disponível na rede particular e pública. A proteção contra a meningite provocada pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b pode ser aplicada individualmente, mas geralmente é administrada pela vacina hexavalente, que também protege contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B e poliomielite, ou pela pentavalente, que protege contra as mesmas doenças, exceto a polio. Geralmente é aplicada em crianças até 5 anos. Na rede particular, são quatro doses entre 2 meses e 1 ano e 6 meses de idade.

► No SUS, está disponível em três doses: aos 2, 4 e 6 meses de idade. Pessoas com doenças que comprometem a imunidade ou a função do baço (órgão que tem papel fundamental na proteção contra essa bactéria), ou aquelas que tenham retirado cirurgicamente esse órgão, devem tomar a vacina. O imunizante custa cerca de R$ 150. O preço da pentavalente e hexavalente fica em torno de R$ 250 cada uma.

► Na rede privada, a vacina pneumocócica 23-valente (Polissacarídica) é indicada para crianças acima de 2 anos, adolescentes e adultos que tenham algum problema de saúde que aumenta o risco para doença pneumocócica (diabetes, doenças cardíacas e respiratórias graves, pessoa sem o baço ou com o funcionamento comprometido do órgão, por exemplo) e para pessoas a partir de 60 anos como rotina.

► Não é recomendada como aplicação de rotina em crianças, adolescentes e adultos saudáveis. O preço dela está em torno de R$ 200. No SUS, a vacina está disponível para toda a população indígena acima de 5 anos de idade, sem comprovação da vacina pneumocócica conjugada 10-valente (VPC10). Para a população a partir de 60 de idade, a revacinação é indicada uma única vez, devendo ser realizada cinco anos após a dose inicial.

► Além das vacinas descritas acima, ao nascer toda a criança toma uma dose única da vacina BCG, que protege contra a meningite turberculosa. A imunização impede que o bacilo de Koch, bactéria responsável pela tuberculose, instale-se nas meninges. É dada na rede pública e também na maternidade gratuitamente. Em momentos em que está em falta e é recomendada a aplicação ao sair do hospital, pode ser dada na rede pública ou na particular. O custo na rede privada é em torno de R$ 130.