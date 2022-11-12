Corpo de adolescente desaparecido em barragem de Montanha é encontrado

O corpo de um adolescente que despareceu por volta das 16h de sexta-feira (11), na Barragem Tutu Reuter, na localidade de Lajedo, em Montanha, Norte do Espírito Santo, foi encontrado à noite, por volta das 22h. De acordo com a Central de Operações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Matheus Lisboa de Jesus, de 15 anos.
Uma equipe de mergulhadores dos Bombeiros foi enviada ao local para realizar o trabalho de buscas e conseguiu encontrar o corpo em menos de 2 minutos submersos, informou a sargento Mariane, uma das militares que atendeu a ocorrência.
Segundo os Bombeiros, a corporação recebeu um chamado informando que um adolescente tinha caído na represa e desaparecido na água. Um amigo de Matheus contou para um guarda-vidas o que tinha acontecido.
"Esse amigo, que foi a testemunha, estava sentado na borda da represa, nas pedras. A vítima estava sentada na ponte, logo na borda, e por algum motivo escorregou e caiu, mas não sabia nadar e acabou se afogando", contou a sargento Mariane.
A barragem é grande, com alguns pontos que são próprios para banho e outros que não são. Uma equipe foi encaminhada ao local e encontrou o ponto onde a vítima poderia estar, mas o local era muito profundo, sendo necessário acionar a equipe de mergulho, que foi encaminhada e retirou o corpo da água.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e o corpo do adolescente de 15 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por exames e, posteriormente, ser liberado para os familiares.