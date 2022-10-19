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Crime

Homem é encontrado morto com marcas de tiros em estrada de Montanha

Polícia Civil disse  que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha e até o momento nenhum suspeito foi detido. Corpo foi encontrado na segunda-feira (17)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 out 2022 às 12:13

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 12:13

Um homem foi encontrado morto à beira de uma estrada próximo à localidade de Fazenda Santa Rosa, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira (17), com marcas de perfurações de disparos de arma de fogo. A idade e o nome da vítima não foram divulgados.
A PM informou que foi acionada e militares que foram ao local encontraram o cadáver e acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Delegacia de Polícia de Montanha, no Norte do Espírito Santo.
Delegacia de Polícia de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Crédito: Google Street View
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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