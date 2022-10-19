Homem é encontrado morto com marcas de tiros em estrada de Montanha

Um homem foi encontrado morto à beira de uma estrada próximo à localidade de Fazenda Santa Rosa, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira (17), com marcas de perfurações de disparos de arma de fogo. A idade e o nome da vítima não foram divulgados.
A PM informou que foi acionada e militares que foram ao local encontraram o cadáver e acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.