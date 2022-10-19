Mulher é suspeita de matar companheiro a facadas em Bom Jesus do Norte

Mulher mata o companheiro a facadas em Bom Jesus do Norte Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher é suspeita de matar o companheiro, Carlos Augusto Ramos Albino, de 49 anos, a facadas na madrugada desta quarta-feira (19), no Loteamento Grande Vitória, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Ela não teve o nome e a idade divulgados pela polícia.

A Polícia Militar informou que a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, militares foram à residência do casal, onde, segundo denúncias, a suspeita estaria trancada e afirmando que, caso alguém entrasse no local, ela esfaquearia outras pessoas.

Carlos Augusto Ramos Albino, de 49 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (19) Crédito: Arquivo pessoal

APÓS NEGOCIAÇÃO, MULHER SE ENTREGOU

Policiais militares negociaram por cerca de 1h30 com a mulher, que, segundo a corporação, estava visivelmente em surto. Após conversarem com a suspeita, os militares a convenceram a soltar a faca e destrancar a residência. Ela foi encaminhada atendimento médico.

Consta no boletim de ocorrência que a mulher informou aos policiais que usa medicamentos controlados. Um irmão de Carlos Alberto contou aos policiais que há cerca de um ano a suspeita perdeu a filha em um acidente e a tragédia familiar teria provocado nela um processo de desequilíbrio emocional.

Vizinhos contaram à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, que discussões entre o casal eram frequentes, e que Carlos Augusto, em uma dessas brigas, chegou a quebrar a clavícula da companheira.