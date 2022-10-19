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Crime

Mulher é suspeita de matar companheiro a facadas em Bom Jesus do Norte

Após o crime, suspeita se trancou dentro de casa com a arma do crime e se entregou após 1h30 de negociação com policiais.
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

19 out 2022 às 11:31

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:31

Mulher mata o companheiro a facadas em Bom Jesus do Norte Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher é suspeita de matar o companheiro, Carlos Augusto Ramos Albino, de 49 anos, a facadas na madrugada desta quarta-feira (19),  no Loteamento Grande Vitória, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Ela não teve o nome e a idade divulgados pela polícia.
A Polícia Militar informou que a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, militares foram à residência do casal, onde, segundo denúncias, a suspeita estaria trancada e afirmando que, caso alguém entrasse no local, ela esfaquearia outras pessoas.
Mulher é suspeita de matar companheiro a facadas em Bom Jesus do Norte
Carlos Augusto Ramos Albino, de 49 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (19) Crédito: Arquivo pessoal

APÓS NEGOCIAÇÃO, MULHER SE ENTREGOU

Policiais militares negociaram por cerca de 1h30 com a mulher, que, segundo a corporação, estava visivelmente em surto. Após conversarem com a suspeita, os militares a convenceram a soltar a faca e destrancar a residência. Ela foi encaminhada atendimento médico.
Consta no boletim de ocorrência que a mulher informou aos policiais que usa medicamentos controlados. Um irmão de Carlos Alberto contou aos policiais que há cerca de um ano a suspeita perdeu a filha em um acidente e a tragédia familiar teria provocado nela um processo de desequilíbrio emocional. 
Vizinhos contaram à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, que discussões entre o casal eram frequentes, e que Carlos Augusto, em uma dessas brigas, chegou a quebrar a clavícula da companheira.
Após receber atendimento médico, a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Alegre. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil que disse, por meio de nota, que "a conduzida foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio e será encaminhado ao sistema prisional. Não há relatos de que a suspeita tenha sido agredida pela vítima na hora do fato".

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