PM é preso por 'stalking' por perseguir e invadir casa da ex em Vila Velha

Um policial militar de 28 anos foi preso, na noite desta terça-feira (18), suspeito de invadir a casa da ex-mulher e cometer violência psicológica contra ela na Praia de Itaparica, Vila Velha. O homem ainda foi autuado em flagrante por 'stalking', crime de perseguição.

Segundo ela, o homem teria pedido para reatar o relacionamento e, diante da recusa da mulher, a trancou no quarto, onde a manteve presa e a agrediu com um mata-leão eu um chute quando ela gritou por socorro.