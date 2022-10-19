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Violência psicológica

PM é preso por 'stalking' por perseguir e invadir casa da ex em Vila Velha

A vítima, uma jovem de 27 anos, contou a policiais militares que tinha uma medida protetiva contra o PM e que sofreu violência psicológica

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:38

Publicado em 

19 out 2022 às 11:38
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
PM é preso suspeito de cometer violência psicológica, perseguir e invadir casa da ex no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um policial militar de 28 anos foi preso, na noite desta terça-feira (18), suspeito de invadir a casa da ex-mulher e cometer violência psicológica contra ela na Praia de Itaparica, Vila Velha. O homem ainda foi autuado em flagrante por 'stalking', crime de perseguição.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 27 anos, contou a policiais militares que tinha uma medida protetiva contra o ex, Pedro Meschiatti Junior, mas permitiu que ele entrasse em sua casa para conversar no domingo. 
Segundo ela, o homem teria pedido para reatar o relacionamento e, diante da recusa da mulher, a trancou no quarto, onde a manteve presa e a agrediu com um mata-leão eu um chute quando ela gritou por socorro.
O PM foi encontrado dormindo e levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Ele disse aos policiais que não sabia da medida protetiva e sempre teve uma relação amistosa com a ex-mulher.
A Polícia Civil informou que o PM foi autuado em flagrante pelos crimes de stalking, violência psicológica, violação de domicílio e encaminhado ao Presídio Militar.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais informações sobre o caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. A defesa do policial militar também não foi localizada.
*Com informações do G1ES

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