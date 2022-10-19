Garoto de programa é preso por filmar sexo e extorquir homem na Praia do Canto

Garoto de programa é preso após filmar sexo e extorquir vítima de Vitória Crédito: Polícia Civil

Um garoto de programa de 27 anos foi preso por filmar atos sexuais com um morador da Praia do Canto, em Vitória, e extorquir a vítima para que os vídeos não fossem divulgados. A prisão ocorreu em Sabará, Minas Gerais , nesta segunda-feira (17) e o suspeito teve o celular com as filmagens apreendidos.

Segundo as investigações, o suspeito filmou atos sexuais mantidos com um homem no início deste ano, no bairro Praia do Canto, em Vitória. O jovem de 27 anos foi localizado após uma troca de informações entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PMGC)

A Polícia Civil informou que o investigado morava no Espírito Santo, mas depois de um tempo se mudou para o município de Sabará, em Minas Gerais. Nesta segunda-feira (17), foi deflagrada a Operação Nazar no município mineiro, onde foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória.

“O investigado é um garoto de programa que estava praticando o crime de extorsão contra uma pessoa residente na Praia do Canto. De forma sorrateira e sem qualquer consentimento, o suspeito filmou atos sexuais mantidos com a vítima no início deste ano, para posteriormente passar a exigir dinheiro, mediante transferências bancárias. Caso as transferências não fossem feitas, o investigado afirmava que divulgaria a filmagem”, contou o titular do 3º Distrito Policial, delegado Érico Mangaravite.

O responsável pelas investigações também relatou que, tão importante quanto a prisão do suspeito, necessária para que as ameaças de divulgação do vídeo e a obtenção de dinheiro pelo criminoso finalmente cessassem, foi a apreensão do telefone celular. O aparelho será encaminhado à perícia criminal e, desta forma, é possível que provas de outros crimes da mesma espécie sejam encontradas.

O delegado regional de Sabará (MG), Francis Diniz Guerra, ressaltou que foi fundamental a cooperação de ambas as polícias civis, uma vez que há fortes indícios de que o investigado estivesse praticando delitos semelhantes contra pessoas residentes em Minas Gerais.

OPERAÇÃO NAZAR