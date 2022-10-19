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Crime em Vitória

Garoto de programa é preso por filmar sexo e extorquir homem na Praia do Canto

Jovem de 27 anos gravou ato sexual e depois exigiu dinheiro da vítima para não divulgar as imagens. Ele foi preso em Sabará, Minas Gerais, e teve celular apreendido
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 out 2022 às 10:38

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 10:38

Garoto de programa é preso após filmar sexo e extorquir vítima de Vitória
Garoto de programa é preso após filmar sexo e extorquir vítima de Vitória Crédito: Polícia Civil
Um garoto de programa de 27 anos foi preso por filmar atos sexuais com um morador da Praia do Canto, em Vitória, e extorquir a vítima para que os vídeos não fossem divulgados. A prisão ocorreu em Sabará, Minas Gerais, nesta segunda-feira (17) e o suspeito teve o celular com as filmagens apreendidos. 
Segundo as investigações, o suspeito filmou atos sexuais mantidos com um homem no início deste ano, no bairro Praia do Canto, em Vitória. O jovem de 27 anos foi localizado após uma troca de informações entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PMGC)
A Polícia Civil informou que o investigado morava no Espírito Santo, mas depois de um tempo se mudou para o município de Sabará, em Minas Gerais. Nesta segunda-feira (17), foi deflagrada a Operação Nazar no município mineiro, onde foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória.
“O investigado é um garoto de programa que estava praticando o crime de extorsão contra uma pessoa residente na Praia do Canto. De forma sorrateira e sem qualquer consentimento, o suspeito filmou atos sexuais mantidos com a vítima no início deste ano, para posteriormente passar a exigir dinheiro, mediante transferências bancárias. Caso as transferências não fossem feitas, o investigado afirmava que divulgaria a filmagem”, contou o titular do 3º Distrito Policial, delegado Érico Mangaravite.
O responsável pelas investigações também relatou que, tão importante quanto a prisão do suspeito, necessária para que as ameaças de divulgação do vídeo e a obtenção de dinheiro pelo criminoso finalmente cessassem, foi a apreensão do telefone celular. O aparelho será encaminhado à perícia criminal e, desta forma, é possível que provas de outros crimes da mesma espécie sejam encontradas.
O delegado regional de Sabará (MG), Francis Diniz Guerra, ressaltou que foi fundamental a cooperação de ambas as polícias civis, uma vez que há fortes indícios de que o investigado estivesse praticando delitos semelhantes contra pessoas residentes em Minas Gerais.

OPERAÇÃO NAZAR

Nazar, também conhecido como “olho turco” ou “olho grego”, é um amuleto em forma de olho e originário da Turquia. O objeto, que protegia quem o usasse, faz parte de uma crença folclórica de que a inveja alheia pode causar prejuízos à pessoa que é vítima do mau-olhado.

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