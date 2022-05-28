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Abate ilegal

Operação policial prende suspeito de furtos de gado em Montanha

Com homem de 45 anos foram apreendidas munições, espingarda, carne e dinheiro. Ele foi preso também por suspeita de venda ilegal de carne e posse ilegal de arma de fogo

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 10:40

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 mai 2022 às 10:40
Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (27), no Córrego do Limoeiro, zona rural de Montanha, no Norte do Estado, suspeito de furto de gado, venda ilegal de carne e posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foram apreendidas munições, espingarda, carne e dinheiro. 
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante uma operação conjunta com a Polícia Militar. Não foram divulgados detalhes sobre os crimes em que ele está envolvido e nem como seria a participação dele.
“Após as investigações indicarem que o suspeito pode ter participação direta no furto de gados na região, bem como venda ilegal de carnes, representamos junto à justiça a expedição de um mandado de busca e apreensão domiciliar. Com a ordem judicial em mãos realizamos a operação policial que culminou na prisão do suspeito e na apreensão de materiais ilícitos”, contou o delegado Eduardo Mota.
Munições, espingarda, carne e dinheiro foram apreendidos com o suspeito
Munições, espingarda, carne e dinheiro foram apreendidos com o suspeito Crédito: Divulgação - Polícia Civil
Durante as buscas, os policiais encontraram na casa do suspeito uma espingarda calibre 24, duas munições intactas e 15 prontas para recarga, R$1.240,00 em dinheiro, cerca de 120 kg carne sem origem comprovada, um veículo cheio de sangue ainda fresco e material utilizado para corte de animais.

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O suspeito foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo e posse irregular de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória onde ficará à disposição da Justiça.

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