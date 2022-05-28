Operação policial prende suspeito de furtos de gado em Montanha

Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (27), no Córrego do Limoeiro, zona rural de Montanha , no Norte do Estado, suspeito de furto de gado, venda ilegal de carne e posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foram apreendidas munições, espingarda, carne e dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante uma operação conjunta com a Polícia Militar. Não foram divulgados detalhes sobre os crimes em que ele está envolvido e nem como seria a participação dele.

“Após as investigações indicarem que o suspeito pode ter participação direta no furto de gados na região, bem como venda ilegal de carnes, representamos junto à justiça a expedição de um mandado de busca e apreensão domiciliar. Com a ordem judicial em mãos realizamos a operação policial que culminou na prisão do suspeito e na apreensão de materiais ilícitos”, contou o delegado Eduardo Mota.

Munições, espingarda, carne e dinheiro foram apreendidos com o suspeito Crédito: Divulgação - Polícia Civil

Durante as buscas, os policiais encontraram na casa do suspeito uma espingarda calibre 24, duas munições intactas e 15 prontas para recarga, R$1.240,00 em dinheiro, cerca de 120 kg carne sem origem comprovada, um veículo cheio de sangue ainda fresco e material utilizado para corte de animais.