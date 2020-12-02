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Crime

Criminosos abatem vaca e furtam a carne em fazenda de Cachoeiro

A fazenda pertence ao hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim. Imagens de videomonitoramento flagraram um veículo em direção ao pasto e serão encaminhadas à polícia

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 19:24
O imóvel pertence a Santa Casa que possui criações para alimentação dos funcionários e pacientes Crédito: Divulgação
Os crimes de furto de carne de gado continuam na Região Sul do Espírito Santo. Na noite desta terça-feira (01), o alvo foi um dos animais da fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim. O imóvel pertence ao hospital filantrópico, que cultiva alimentos e possui criação de animais para alimentação dos funcionários e de pacientes.
Segundo a direção do hospital, uma vaca foi abatida e a carne furtada. Somente a parte que não é aproveitada para alimentação foi deixada no local. O gestor da fazenda, Sérgio Mariano, explicou que câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que os criminosos em uma Saveiro preta passam pela estrada que dá acesso ao pasto, na localidade de Monte Líbano.
"Vamos registrar um Boletim de Ocorrência e entregar as imagens que temos das câmeras para a polícia na tentativa de localizar os criminosos", disse o gestor.

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A criação de gado, assim como outros produtos cultivados no local são destinados para a alimentação de funcionários e pacientes da Santa Casa Cachoeiro, Filial Castelo e Lar dos Idosos Adelson Rebello Moreira.
"Nós desenvolvemos um trabalho aqui na fazenda de incentivo às doações para reduzir as nossas despesas do hospital e, infelizmente, acontece um episódio desses, que além de nos causar um prejuízo, ainda comete uma crueldade com os animais", afirmou o gestor.

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