Criminosos abatem vaca e furtam a carne em fazenda de Cachoeiro

O imóvel pertence a Santa Casa que possui criações para alimentação dos funcionários e pacientes Crédito: Divulgação

Os crimes de furto de carne de gado continuam na Região Sul do Espírito Santo. Na noite desta terça-feira (01), o alvo foi um dos animais da fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim . O imóvel pertence ao hospital filantrópico, que cultiva alimentos e possui criação de animais para alimentação dos funcionários e de pacientes.

Segundo a direção do hospital, uma vaca foi abatida e a carne furtada. Somente a parte que não é aproveitada para alimentação foi deixada no local. O gestor da fazenda, Sérgio Mariano, explicou que câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que os criminosos em uma Saveiro preta passam pela estrada que dá acesso ao pasto, na localidade de Monte Líbano.

"Vamos registrar um Boletim de Ocorrência e entregar as imagens que temos das câmeras para a polícia na tentativa de localizar os criminosos", disse o gestor.

A criação de gado, assim como outros produtos cultivados no local são destinados para a alimentação de funcionários e pacientes da Santa Casa Cachoeiro, Filial Castelo e Lar dos Idosos Adelson Rebello Moreira.