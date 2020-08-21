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Dores do Rio Preto

Polícia apreende quase 300 quilos de carne clandestina no Caparaó

O material estava no galpão de um estabelecimento comercial em  Dores do Rio Preto. No total, foram apreendidos 146 quilos de produtos de origem animal sem inspeção e 150 quilos de carne bovina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:38

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:38

Polícia apreende quase 300 quilos de carne clandestina
Polícia apreende quase 300 quilos de carne clandestina Crédito: Polícia Militar Ambiental
Uma operação da Polícia Militar Ambiental e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) apreendeu, na noite desta quinta-feira (20), quase 300 quilos de carne proveniente de abate ilegal em um estabelecimento comercial na localidade de Mundo Novo, distrito de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Um abatedouro clandestino também foi localizado.
A carne estava em um galpão usado como depósito do estabelecimento comercial. Durante a fiscalização, o responsável informou aos militares que havia comprado o animal abatido. Ele levou toda a equipe às margens de um córrego onde foram encontradas as vísceras do animal e restos de ossada.
O local, segundo a polícia, está em área de Preservação Permanente (APP) e havia indícios de que a área era usada para outros abates clandestinos.
O material apreendido totalizou 146 quilos de produtos de origem animal sem inspeção, que estavam em freezers, além de 150 quilos de carne bovina do animal abatido.
Polícia apreende quase 300 quilos de carne clandestina
Polícia apreende quase 300 quilos de carne clandestina Crédito: Polícia Militar Ambiental
Por se tratar de crime contra a saúde pública e crime ambiental, o responsável foi conduzido para a delegacia de Alegre.

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