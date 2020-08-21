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Investigação continua

Suspeito de matar homem na Ilha do Boi é preso em Vila Velha

Investigações apontam que o rapaz teria participado, com outras cinco pessoas, do assassinato de Erick Isaac Fragoso, morto na frente dos três filhos; detido teria relação com o tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:04

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:04

Homicídio na Ilha do Boi (15/8/20)
Na época do crime, policiais encontraram 17 cápsulas de armas com dois calibres diferentes Crédito: Vitor Jubini
Um jovem de 23 anos, suspeito de participar do assassinato de Erick Isaac Fragoso  que foi morto na frente dos filhos, na Ilha do Boi no último sábado (15)  , foi preso no final da tarde desta quinta-feira (20), em Vila Velha. Além do homicídio, investigações apontam que ele tem relação com o tráfico de drogas.
Responsável pela detenção, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que ele foi preso no bairro Divino Espírito Santo, após uma denúncia anônima. Com o suspeito também foram apreendidos um revólver, um radiocomunicador, 75 buchas de maconha e três celulares.

MORTO COM 13 TIROS: RELEMBRE O CASO

O assassinato de Erick Isaac Fragoso aconteceu no final da tarde do último sábado (15). De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, ele e a família tinham passado o dia na praia e estavam entrando no carro quando seis criminosos o cercaram e atiraram contra ele.
O rapaz, de 25 anos, foi atingido por 13 disparos, sendo cinco na cabeça. A mulher e os três filhos (todos crianças) presenciaram o crime. Segundo informações da PM, Erick morava no bairro Santa Martha, em Vitória, e estava cumprindo pena em regime semiaberto. O motivo da prisão dele não foi divulgado.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quem tiver qualquer informação relacionada ao crime deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

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