Suspeito de matar homem na Ilha do Boi é preso em Vila Velha

Um jovem de 23 anos, suspeito de participar do assassinato de Erick Isaac Fragoso que foi morto na frente dos filhos, na Ilha do Boi no último sábado (15) , foi preso no final da tarde desta quinta-feira (20), em Vila Velha. Além do homicídio, investigações apontam que ele tem relação com o tráfico de drogas.
Responsável pela detenção, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que ele foi preso no bairro Divino Espírito Santo, após uma denúncia anônima. Com o suspeito também foram apreendidos um revólver, um radiocomunicador, 75 buchas de maconha e três celulares.
MORTO COM 13 TIROS: RELEMBRE O CASO
O assassinato de Erick Isaac Fragoso aconteceu no final da tarde do último sábado (15). De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, ele e a família tinham passado o dia na praia e estavam entrando no carro quando seis criminosos o cercaram e atiraram contra ele.
O rapaz, de 25 anos, foi atingido por 13 disparos, sendo cinco na cabeça. A mulher e os três filhos (todos crianças) presenciaram o crime. Segundo informações da PM, Erick morava no bairro Santa Martha, em Vitória, e estava cumprindo pena em regime semiaberto. O motivo da prisão dele não foi divulgado.
INVESTIGAÇÃO CONTINUA
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quem tiver qualquer informação relacionada ao crime deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.