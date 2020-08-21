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Loja é arrombada e criminosos roubam mais de 30 bicicletas em Vitória

Estabelecimento foi aberto há menos de 10 dias. Dinheiro do caixa, computador e outros acessórios não foram levados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 12:25

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 12:25

  • Danielle Cariello

    Do G1 ES
Loja de bicicletas arrombada
Loja de bicicletas arrombada em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma loja de bicicletas aberta há menos de 10 dias em Vitória foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (21). Trinta bicicletas que estavam à venda e outras quatro, que eram de clientes, foram roubadas.
De acordo com o proprietário da loja, Breno Gomes, os criminosos quebraram a porta de aço, mas não levaram o dinheiro do caixa, o computador da loja nem os acessórios, como capacetes e pneus.
"Eles só pegaram as bicicletas, um bem fácil de trocar e vender", disse.

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A loja ainda não tem câmeras de videomonitoramento e a câmera de uma loja que fica ao lado não chegou a registrar o crime.
Três bicicletas já foram recuperadas: uma na Avenida Vitória, com um suspeito que foi detido; outra em Maruípe e a terceira na Vila Rubim.
Os amigos do proprietário estão divulgando que a loja foi assaltada e, por isso, ele espera conseguir recuperar mais bicicletas durante o dia.
"Abrimos essa filial há cerca de 10 dias e já tivemos essa surpresa. Agora, vamos reforçar a segurança com câmeras e alarme, e não vamos desanimar, porque o mercado estava indo muito bem", considerou Breno.

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