Loja é arrombada e criminosos roubam mais de 30 bicicletas em Vitória

Danielle Cariello Do G1 ES

Loja de bicicletas arrombada em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma loja de bicicletas aberta há menos de 10 dias em Vitória foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (21). Trinta bicicletas que estavam à venda e outras quatro, que eram de clientes, foram roubadas.

De acordo com o proprietário da loja, Breno Gomes, os criminosos quebraram a porta de aço, mas não levaram o dinheiro do caixa, o computador da loja nem os acessórios, como capacetes e pneus.

"Eles só pegaram as bicicletas, um bem fácil de trocar e vender", disse.

A loja ainda não tem câmeras de videomonitoramento e a câmera de uma loja que fica ao lado não chegou a registrar o crime.

Três bicicletas já foram recuperadas: uma na Avenida Vitória, com um suspeito que foi detido; outra em Maruípe e a terceira na Vila Rubim.

Os amigos do proprietário estão divulgando que a loja foi assaltada e, por isso, ele espera conseguir recuperar mais bicicletas durante o dia.