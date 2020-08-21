Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saiu de São Paulo

Mulher é presa com armas na mochila em viagem de ônibus para Vitória

O coletivo de viação que faz viagens interestaduais foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Suspeita contou que recebeu a mochila de outra pessoa e que receberia uma quantia ao chegar a Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:22

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:22

Mulher transportava armas e munições dentro da mochila durante viagem para Vitória
Mulher transportava armas e munições dentro da mochila durante viagem para Vitória Crédito: Divulgação / PRF
Uma mulher foi presa na noite desta quinta-feira (20) com armas e munições dentro de uma mochila, quando viajava de ônibus de São Paulo para Vitória. O coletivo da Viação Kaissara foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo.
De acordo com informações da PRF, durante vistoria das bagagens de mão dos passageiros foi encontrada uma mochila de cor preta contendo algumas roupas, cinco pistolas  9 mm, 380 e .40  e um revólver calibre 357, além de 173 munições, uma mira a laser e nove carregadores de diversos calibres.

Veja Também

Mal-entendido leva policial a atirar contra carro de padre na Serra

Homem é detido com munição de uso restrito da polícia em Vila Velha

Inicialmente nenhum passageiro assumiu a propriedade da bagagem. Mas após interrogatório dos policiais, a passageira que ocupava a poltrona 27 demonstrou nervosismo e muitos desencontros nas informações passadas para a equip da PRF, e acabou por admitir que era dona da mochila.
Aos policiais, a mulher contou que recebeu a mochila de outra pessoa, nas proximidades da rodoviária, em São Paulo. Ela afirmou que sabia que carregava algo de ilícito e que receberia uma quantia ao chegar a Vitória, mas não soube informar o valor.
Foi realizada também uma vistoria com os cães farejadores no bagageiro do ônibus e nada de ilícito foi encontrado. A mulher e as armas foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro, em São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados