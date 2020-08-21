Mulher é presa com armas na mochila em viagem de ônibus para Vitória

Mulher transportava armas e munições dentro da mochila durante viagem para Vitória Crédito: Divulgação / PRF

Uma mulher foi presa na noite desta quinta-feira (20) com armas e munições dentro de uma mochila, quando viajava de ônibus de São Paulo para Vitória . O coletivo da Viação Kaissara foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo.

De acordo com informações da PRF, durante vistoria das bagagens de mão dos passageiros foi encontrada uma mochila de cor preta contendo algumas roupas, cinco pistolas  9 mm, 380 e .40  e um revólver calibre 357, além de 173 munições, uma mira a laser e nove carregadores de diversos calibres.

Inicialmente nenhum passageiro assumiu a propriedade da bagagem. Mas após interrogatório dos policiais, a passageira que ocupava a poltrona 27 demonstrou nervosismo e muitos desencontros nas informações passadas para a equip da PRF, e acabou por admitir que era dona da mochila.

Aos policiais, a mulher contou que recebeu a mochila de outra pessoa, nas proximidades da rodoviária, em São Paulo. Ela afirmou que sabia que carregava algo de ilícito e que receberia uma quantia ao chegar a Vitória, mas não soube informar o valor.