Abatedouro clandestino com péssimas condições em São Mateus Crédito: PMES/ Divulgação

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os militares e agentes do Idaf foram até o local, que fica no bairro Seac, e encontraram uma caminhonete com a carroceria forrada com uma lona iniciando o processo de carregamento. Segundo a polícia, os produtos eram vendidos para empresas e pessoas físicas. Os nomes dos clientes não foram informados.

Dentro do local foram encontradas diversas porções de carne bovina espalhadas pelo chão, sem qualquer cuidado de higiene ou sanitário. Havia ainda uma balança contendo grande quantidade de carne empilhada.

Abatedouro clandestino é fechado em São Mateus; 379kg de carne são apreendidos Crédito: PMES / Divulgação

A equipe constatou ainda que o espaço não possuía cobertura completa e nem compartimentos de refrigeração, havendo sangue espalhado pelo chão. Os policiais encontraram ainda muitos insetos, como mosquitos.

Os agentes encontraram também um encanamento que escoava água e sangue do abatedouro para os fundos da propriedade, lançando os resíduos líquidos na natureza sem qualquer tipo de tratamento.

Tinha muito sangue no chão do estabelecimento Crédito: PMES/ Divulgação

“Além de afetar diretamente a saúde dos consumidores, os abatedouros clandestinos também causam prejuízos ao meio ambiente visto que os dejetos gerados por essa atividade são atirados diretamente no solo, nos rios e córregos próximos à região em que estão instalados, ou, simplesmente, deixados para apodrecer ao ar livre, sem qualquer tipo de tratamento, podendo ocasionar inúmeras doenças”, afirmou o comandante da 3ª Companhia do BPMA, capitão Fabrício Pereira Rocha.