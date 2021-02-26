AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vírus de Manaus preocupa

Nova variante do coronavírus prejudica exportação de frutas do ES

O mamão, principal fruto vendido para o mercado externo pelo Estado, foi afetado pela redução dos voos para o exterior em função do agravamento da pandemia

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

26 fev 2021 às 02:00
Mamão
Mamão Papaya produzido no ES é exportado para Europa e Estados Unidos Crédito: Siumara Gonçalves
As restrições de voos de passageiros saídos do Brasil têm afetado a exportação de diversas frutas, entre elas o mamão, que tem o Espírito Santo como maior exportador brasileiro. As vendas do produto para o exterior caíram 10%, segundo levantamento da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas).
A nova variante do coronavírus, com origem em Manaus (AM), fez com que diversos países europeus proibissem o trânsito de passageiros vindos do Brasil. E são justamente as nações europeias as maiores compradoras do mamão capixaba.

Veja Também

Segredos da vinícola capixaba dona de um dos melhores vinhos do país

Os agricultores teme altos prejuízos com as restrições, uma vez que essa é alta temporada de exportação desse fruto, segundo o produtor e exportador Rodrigo Martins, que é conselheiro da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Papaya (Brapex).
“A principal época do ano de exportações é agora, janeiro é o mês de alta das exportações de mamão. A gente fica apreensivo. Houve alguns casos de não embarcar realmente. O avião não levou. Mas, na maioria dos casos, a gente não consegue nem a reserva do voo e acaba vendendo para o mercado interno”, relata.
Outras frutas foram ainda mais prejudicadas, como o limão, que teve redução de 25% nas exportações feitas pelo país, além do coco (-35%) e dos abacates (- 29%).

Veja Também

A história do café arábica do ES eleito o melhor do Brasil

O problema ocorre porque essas frutas são transportadas nos bagageiros de aviões de passageiros, que foram os afetados pelas restrições impostas ao Brasil pelos países europeus, Estados Unidos e Colômbia.
"O mamão, por exemplo, é uma fruta extremamente delicada, tem maturação muito rápida do dia que sai do pé até chegar na Europa em uma rede de supermercados, por isso vai de avião. Mesmo assim, quando chega, ela só tem mais dois ou três dias para ser vendida"
Alexandre Duarte - Diretor de Logística da Abrafrutas
Ele afirma que, normalmente, só 10% das frutas exportadas pelo Brasil são transportadas em aeronaves de carga. Isso porque, para que esses voos sejam viabilizados, os aviões precisam ser carregados com 90 toneladas de mercadoria de uma vez.

Veja Também

Conheça os famosos que investem no agronegócio do Espírito Santo

Os produtores brasileiros ou não têm produto suficiente ou avaliam que a quantidade é grande demais para ser consumida em um único país de destino antes que a fruta estrague. O volume grande também força o preço de venda para baixo.
Ainda assim, alguns produtores estão utilizando essa alternativa na ausência de voos de passageiros.
“Adaptamos nosso negócio a um plano B, de voar em voos de cargueiro, mas eles são muito restritos, são voos mais caros, tornando a nossa fruta mais cara no exterior”, diz Rodrigo.

Veja Também

Agro do ES inova com criação exótica de cavalo-marinho para exportação

O representante da Abrafrutas afirma que, no início da pandemia, chegou a haver restrição de 70% nos voos. Agora, essa redução está em 40%. 
“Parte delas [frutas] é vendida no mercado interno, parte vai para a indústria de suco e outros derivados e a outra é exportada na medida do possível, usando parte de aviões cargueiros, mas a redução foi muito grande”, aponta Alexandre.

SOLUÇÃO DIFÍCIL

O presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes), Julio Rocha, aponta, contudo, que a permanência desses produtos no mercado interno pode fazer cair o preço do mamão no país, o que prejudica o produtor.
“É uma sinuca de bico séria. O que entristece é não estar vendo uma luz no fim do túnel. Teria que haver uma organização para ver como a gente conquista a exportação via avião cargueiro. Mas mesmo esses voos só saem de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Para embarcar por lá, teria que fazer transporte terrestre, que encarece demais a logística”, afirma.

Veja Também

Café arábica do Caparaó ganha selo de denominação de origem inédito no ES

Para Alexandre Duarte, a solução para o problema está em uma vacinação rápida e eficaz, que permita o retorno das rotas internacionais de passageiros.
“A solução é o mundo voltar a ser o que era antes da pandemia. Nós tínhamos um fluxo enorme de aeronaves no Brasil. Não tem solução a não ser essa vacina dar certo.”

Veja Também

Cinco municípios representam 20% da receita do agronegócio do ES

Produção de café arábica no ES cresceu 41,9% em 2020, aponta IBGE

ES aposta em tecnologia de ponta no agro para aumentar a produção

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Aviação Comércio exterior Amazonas Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fadiga persistente: 6 exames que ajudam a descobrir a causa do cansaço
Imagem de destaque
Decoração: 5 dicas para encontrar o estilo que combina com a sua personalidade
Em busca de fortalecer projetos políticos, siglas adversárias se aliam durante as eleições
Por que partidos adversários se aliam durante as eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados