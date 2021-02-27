Em 2020, Polícia Civil apurou outros crimes envolvendo roubo de animais em diversas propriedades do Estado Crédito: Reprodução | Polícia Civil | Arquivo

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeito de furtar mais de 100 cabeças de gado em Montanha

Um homem de 46 anos, considerado extremamente perigoso e alvo de diversos inquéritos que investigam furtos de gado, de madeira e estelionato na região Noroeste do Estado, foi preso nesta sexta-feira (26), no município de Montanha. A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha , com apoio da Polícia Militar.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) , o detido, que se auto intitula ‘Pastor’, é investigado por envolvimento em furtos de cabeças de gado pertencentes a fazendeiros do município. Em uma das ações, ocorrida no dia 17 de janeiro, 109 animais foram furtados de uma propriedade, com o uso de três carretas para transportar o gado. O prejuízo estimado é de R$ 800 mil.

A partir do inquérito da Polícia Civil foi expedido mandado de prisão, que foi cumprido na operação realizada nesta sexta-feira (26). O homem foi encontrado na localidade de Córrego 18, em Montanha, e conduzido, em seguida, para a DP do município. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado Leonardo Ávila, titular da DP, são diversos inquéritos que apontam para ele como suspeito. “Este homem é considerado de alta periculosidade. Nos nossos levantamentos, temos informações de que ele andava armado, ameaçava pessoas e trazia diversos prejuízos para a ordem pública e o bem-estar dos cidadãos de Montanha. Esta é uma prisão muito importante para o município”, afirmou.

OUTROS INQUÉRITOS

O delegado explicou que o detido também figura em outros inquéritos que tramitam na delegacia. Ele é considerado um dos líderes de uma ocupação irregular instalada na área de uma empresa de celulose. Segundo as investigações, ele pode estar envolvido em ações como queimadas e furto de madeira.

Ávila reiterou que o suspeito pode estar envolvido em outros crimes. “As plantações de eucalipto pertencem à empresa de celulose. Em Montanha, registramos ações de grupos criminosos que colocam fogo em parte dessas plantações, furtam a madeira e vendem para carvoarias e outros tipos de negócios locais. Nossos levantamentos apontam que este indivíduo pode estar envolvido nesses crimes também”, informou.

Segundo a PC, há indícios de que o investigado também utiliza as áreas invadidas para pastoreio, levando para o local, gado furtado. Em um dos inquéritos que tramitam na DP de Montanha, este mesmo indivíduo é investigado por alugar uma área invadida para terceiros, se apresentando como proprietário do terreno, o que configura crime de estelionato.