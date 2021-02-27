AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • Polícia prende suspeito de furtar mais de 100 cabeças de gado em Montanha
'Extremamente perigoso'

Polícia prende suspeito de furtar mais de 100 cabeças de gado em Montanha

Em uma das ações, ocorrida no dia 17 de janeiro, 109 animais foram furtados de uma propriedade, com o uso de três carretas para transportar o gado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:38

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:38
Registro de cabeças de gado recuperadas em 2020
Em 2020, Polícia Civil apurou outros crimes envolvendo roubo de animais em diversas propriedades do Estado Crédito: Reprodução | Polícia Civil | Arquivo
Polícia prende suspeito de furtar mais de 100 cabeças de gado em Montanha
Um homem de 46 anos, considerado extremamente perigoso e alvo de diversos inquéritos que investigam furtos de gado, de madeira e estelionato na região Noroeste do Estado, foi preso nesta sexta-feira (26), no município de Montanha. A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com apoio da Polícia Militar.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), o detido, que se auto intitula ‘Pastor’, é investigado por envolvimento em furtos de cabeças de gado pertencentes a fazendeiros do município. Em uma das ações, ocorrida no dia 17 de janeiro, 109 animais foram furtados de uma propriedade, com o uso de três carretas para transportar o gado. O prejuízo estimado é de R$ 800 mil.

Veja Também

Carne clandestina: bando no ES abatia animais velhos e doentes de MG e Bahia

A partir do inquérito da Polícia Civil foi expedido mandado de prisão, que foi cumprido na operação realizada nesta sexta-feira (26). O homem foi encontrado na localidade de Córrego 18, em Montanha, e conduzido, em seguida, para a DP do município. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.
De acordo com o delegado Leonardo Ávila, titular da DP, são diversos inquéritos que apontam para ele como suspeito. “Este homem é considerado de alta periculosidade. Nos nossos levantamentos, temos informações de que ele andava armado, ameaçava pessoas e trazia diversos prejuízos para a ordem pública e o bem-estar dos cidadãos de Montanha. Esta é uma prisão muito importante para o município”, afirmou.

Veja Também

Polícia diz que carne de cavalo foi servida até em festa em Cariacica

OUTROS INQUÉRITOS

O delegado explicou que o detido também figura em outros inquéritos que tramitam na delegacia. Ele é considerado um dos líderes de uma ocupação irregular instalada na área de uma empresa de celulose. Segundo as investigações, ele pode estar envolvido em ações como queimadas e furto de madeira.
Ávila reiterou que o suspeito pode estar envolvido em outros crimes. “As plantações de eucalipto pertencem à empresa de celulose. Em Montanha, registramos ações de grupos criminosos que colocam fogo em parte dessas plantações, furtam a madeira e vendem para carvoarias e outros tipos de negócios locais. Nossos levantamentos apontam que este indivíduo pode estar envolvido nesses crimes também”, informou.
Segundo a PC, há indícios de que o investigado também utiliza as áreas invadidas para pastoreio, levando para o local, gado furtado. Em um dos inquéritos que tramitam na DP de Montanha, este mesmo indivíduo é investigado por alugar uma área invadida para terceiros, se apresentando como proprietário do terreno, o que configura crime de estelionato.
Os inquéritos continuam em andamento, para identificar outros envolvidos nas diversas ações criminosas investigadas pela DP de Montanha.

CARNE CLANDESTINA

Polícia diz que carne de cavalo foi servida até em festa em Cariacica

Operação investiga venda de carne de cavalo como se fosse de boi no ES

Homem é preso em Viana suspeito de participar de esquema de carne clandestina

Carne clandestina: bando no ES abatia animais velhos e doentes de MG e Bahia

Como o consumidor pode identificar se a carne é clandestina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Crime estelionato Montanha ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados