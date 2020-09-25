Polícia diz que carne de cavalo foi servida até em festa em Cariacica

Carne de cavalo era vendida como se fosse carne de boi Crédito: Divulgação / Polícia Civil

De acordo com o delegado Giano Trindade, uma festa, realizada em Cariacica , chegou a servir apenas carne de cavalo para os convidados.

"Nós iniciamos uma série de investigações, já passam de três meses, e nesse período nós identificamos duas associações criminosas responsáveis por arrecadar esse gado, por meio de furtos, animais de estrada. Uma pessoa é responsável pelo transporte, por levar os animais ao abate clandestino, as carnes então são distribuídas a restaurantes, açougues e supermercado. E depois vendidas ao consumidor final", explicou o delegado.

"Os mesmos indivíduos que roubavam e estocavam essa carne, têm um supermercado e revendiam essa carne, forneciam para outras pessoas. Estamos falando de supermercado de bairro, de pessoas que em um momento de pandemia vão buscar preço baixo e nessa, acabam achando que estão comendo carne de boi e estão comendo carne de cavalo", afirmou o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho.

Ao todo, a polícia apreendeu duas toneladas de carne clandestina, sendo cerca de 400 kg apreendidos apenas no supermercado. Açougues e abatedouros de Cariacica também tiveram carne apreendida durante a operação nesta sexta (25). Oito pessoas foram presas.