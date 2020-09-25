Pai e filho são presos por roubar gado e vender carne clandestina no ES

Pai e filho, donos do supermercado Gigante, alvo de operação policial na manhã desta sexta-feira (25), em Cariacica, foram presos acusados de serem os chefes de uma organização criminosa que faz o abate de carnes clandestinas. De acordo com a polícia, os dois eram responsáveis pelo abate e estocagem da carne ilegal apreendida, que já soma duas toneladas.
Segundo apuração feita pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os dois viviam em um sítio em Vila Cajueiro, também em Cariacica. Lá, os policiais ainda apreenderam três armas longas e um revólver.
Na chácara, também foi apreendida uma carcaça de um ônibus antigo, cheia de sacos de trigo 10 toneladas, que teriam sido furtados no desembarque da carga, em um porto. O motorista responsável pelo transporte do trigo também foi preso nesta sexta-feira (25).
De acordo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, pai e filho eram responsáveis por roubar e recepcionar as carnes. "Eles ainda vendiam a carne ilegal no supermercado em que são donos. O crime é duplo: tanto de quem recepciona o material e, principalmente, por venderem para pessoas de comunidades carentes", disse.
A investigação também apura a venda de carne de cavalo como se fosse bovina.
"Estamos falando de supermercado de bairro, as pessoas no momento da pandemia que procuravam economizar, iam buscar preço. E é nessa de buscar preço que acabaram comprando e consumindo até carne de cavalo"
A reportagem da TV Gazeta ainda chegou a questionar se o filho queria dar alguma versão sobre a acusação, mas os dois saíram do local sem falar com a imprensa.
OPERAÇÃO ABIGEATUS
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25), a Operação Abigeatus, que combateu duas organizações criminosas que atuam no furto e abate clandestino de gado, além da venda de carne sem procedência no Espírito Santo. Segundo a TV Gazeta, entre outras irregularidades, a operação apurou a venda irregular de carne de cavalo.
Ao todo, a polícia tinha o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos municípios de Viana, Cariacica e Santa Leopoldina. Mais de 100 policiais civis participaram da ação, coordenada pela Delegacia de Segurança Patrimonial.
A operação contou ainda com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Sesp, do Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar e da equipe de fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf-ES).