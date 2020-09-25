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Donos de supermercado

Pai e filho são presos por roubar gado e vender carne clandestina no ES

De acordo com a polícia, os dois são donos de um supermercado em Cariacica e eram responsáveis pelo abate e estocagem da carne ilegal apreendida, que já soma duas toneladas

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 15:48
Pai e filho, donos de supermercado que também vendia carnes clandestinas, foram presos em sítio em Cariacica
Pai e filho, donos de supermercado que também vendia carnes clandestinas, foram presos em sítio em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Pai e filho, donos do supermercado Gigante, alvo de operação policial na manhã desta sexta-feira (25), em Cariacica, foram presos acusados de serem os chefes de uma organização criminosa que faz o abate de carnes clandestinas. De acordo com a polícia, os dois eram responsáveis pelo abate e estocagem da carne ilegal apreendida, que já soma duas toneladas.
Segundo apuração feita pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os dois viviam em um sítio em Vila Cajueiro, também em Cariacica. Lá, os policiais ainda apreenderam três armas longas e um revólver.
No sítio em Vila Cajueiro, policiais apreenderam três armas longas e um revólver
No sítio em Vila Cajueiro, policiais apreenderam três armas longas e um revólver Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Na chácara, também foi apreendida uma carcaça de um ônibus antigo, cheia de sacos de trigo  10 toneladas, que teriam sido furtados no desembarque da carga, em um porto. O motorista responsável pelo transporte do trigo também foi preso nesta sexta-feira (25).

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De acordo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, pai e filho eram responsáveis por roubar e recepcionar as carnes. "Eles ainda vendiam a carne ilegal no supermercado em que são donos. O crime é duplo: tanto de quem recepciona o material e, principalmente, por venderem para pessoas de comunidades carentes", disse.
A investigação também apura a venda de carne de cavalo como se fosse bovina. 
"Estamos falando de supermercado de bairro, as pessoas no momento da pandemia que procuravam economizar, iam buscar preço. E é nessa de buscar preço que acabaram comprando e consumindo até carne de cavalo"
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo
Pai e filho, donos de supermercado que também vendia carnes clandestinas, foram presos em sítio em Cariacica
Pai e filho, donos de supermercado que também vendia carnes clandestinas, foram presos em sítio em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A reportagem da TV Gazeta ainda chegou a questionar se o filho queria dar alguma versão sobre a acusação, mas os dois saíram do local sem falar com a imprensa.
Supermercado Gigante, em Cariacica. Donos vendiam carne clandestina
Supermercado Gigante, em Cariacica. Donos vendiam carne clandestina Crédito: Reprodução | TV Gazeta

OPERAÇÃO ABIGEATUS

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25), a Operação Abigeatus, que combateu duas organizações criminosas que atuam no furto e abate clandestino de gado, além da venda de carne sem procedência no Espírito Santo. Segundo a TV Gazeta, entre outras irregularidades, a operação apurou a venda irregular de carne de cavalo.
Ao todo, a polícia tinha o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos municípios de Viana, Cariacica e Santa Leopoldina. Mais de 100 policiais civis participaram da ação, coordenada pela Delegacia de Segurança Patrimonial.
Operação investiga venda de carne de cavalo como se fosse de boi no ES
Operação investiga venda de carne de cavalo como se fosse de boi no ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A operação contou ainda com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Sesp, do Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar e da equipe de fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf-ES).
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