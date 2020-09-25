Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Espírito Santo

Mulher é presa com cocaína em operação da PRF e Receita Federal na BR 101

A moradora da Serra estava em um ônibus vindo de Minas Gerais. A polícia encontrou com ela meio quilo de cloridrato de cocaína

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 09:16
Cloridrato de cocaína apreendido em operação conjunta da PRF e Receita Federal nesta sexta-feira (25)
Cloridrato de cocaína apreendido em operação conjunta da PRF e Receita Federal nesta sexta-feira (25) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante com drogas na BR 101, em Viana. A prisão aconteceu durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal, nesta sexta-feira (25). A mulher estava em um ônibus vindo de Minas Gerais. Com ela, foi encontrado meio quilo de cloridrato de cocaína.
De acordo com os agentes, a mulher é de Balneário de Carapebus, na Serra, e estava vindo da região de Ipatinga, em Minas Gerais. Ela foi abordada em uma operação realizada com o auxílio de cães da Receita Federal e da PRF, como explica o auditor fiscal Marcelo Barbosa.
É uma operação de rotina entre PRF e Receita. Estamos com vários cães de faro, inclusive cães em treinamento. São nove cães da Receita Federal. Neste caso, dois cães acabaram indicando a presença da substância em uma bagagem. A passageira foi identificada, vinha de Minas Gerais e acabou sendo presa em flagrante, disse.
Durante abordagem os agentes solicitaram que o motorista abrisse o bagageiro inferior para a verificação das bagagens por cães farejadores. Os K9 Urbano (PRF) e Akan, Utte e Chap (Receita Federal) sinalizaram positivamente para a presença de drogas em uma das malas. Ao abrirem, foi verificado que a mesma não possuía nenhuma roupa ou objetos pessoais, estaria apenas com um lençol e muito pó de café, recurso utilizado para dificultar a detecção por partes dos cães ou por outros meios de verificação.
Através do ticket da bagagem, foi identificada a proprietária da mala, a quem foi dada voz de prisão pela prática de tráfico.
A mulher e a droga foram encaminhadas para Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha/ES.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta.

Veja Também

Operação investiga venda de carne de cavalo como se fosse de boi no ES

Polícia faz operação para combater furto de gado e venda de carne clandestina no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados