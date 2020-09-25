Mulher é presa com cocaína em operação da PRF e Receita Federal na BR 101

Cloridrato de cocaína apreendido em operação conjunta da PRF e Receita Federal nesta sexta-feira (25) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com os agentes, a mulher é de Balneário de Carapebus, na Serra , e estava vindo da região de Ipatinga, em Minas Gerais. Ela foi abordada em uma operação realizada com o auxílio de cães da Receita Federal e da PRF, como explica o auditor fiscal Marcelo Barbosa.

É uma operação de rotina entre PRF e Receita. Estamos com vários cães de faro, inclusive cães em treinamento. São nove cães da Receita Federal. Neste caso, dois cães acabaram indicando a presença da substância em uma bagagem. A passageira foi identificada, vinha de Minas Gerais e acabou sendo presa em flagrante, disse.

Durante abordagem os agentes solicitaram que o motorista abrisse o bagageiro inferior para a verificação das bagagens por cães farejadores. Os K9 Urbano (PRF) e Akan, Utte e Chap (Receita Federal) sinalizaram positivamente para a presença de drogas em uma das malas. Ao abrirem, foi verificado que a mesma não possuía nenhuma roupa ou objetos pessoais, estaria apenas com um lençol e muito pó de café, recurso utilizado para dificultar a detecção por partes dos cães ou por outros meios de verificação.

Através do ticket da bagagem, foi identificada a proprietária da mala, a quem foi dada voz de prisão pela prática de tráfico.

A mulher e a droga foram encaminhadas para Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha/ES.