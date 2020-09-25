Ladrão não consegue ligar carro automático e pede ajuda a vítima em Vila Velha

Câmeras de videomonitoramento flagraram um roubo de carro que aconteceu em Vila Velha, no bairro Novo México. Por não saber ligar o carro, um dos bandidos ainda teve a ousadia de pedir ajuda a vítima.
As imagens mostram duas mulheres estavam conversando na calçada, tranquilamente. Vindo do outro lado da rua, dois homens se aproximaram. Eles já atravessaram sacando as armas um entra direto no carro e outro aborda as mulheres. Veja o vídeo:
O criminoso não conseguiu ligar o carro porque o veículo é automático e, então, chamou a dona para ajudar. Não há informações se o carro foi recuperado. Com informações da TV Gazeta