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Ladrão não consegue ligar carro automático e pede ajuda a vítima em Vila Velha

O caso aconteceu no bairro Novo México. Câmeras de videomonitoramento flagraram o assalto e, nas imagens, é possível ver um dos criminosos pedindo ajuda para ligar o veículo, que é automático. Não há informações se o carro foi recuperado

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 09:22
Ladrão pede ajuda a vítima ao não conseguir ligar carro automático em Vila Velha
Ladrão pede ajuda a vítima ao não conseguir ligar carro automático em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Câmeras de videomonitoramento flagraram um roubo de carro que aconteceu em Vila Velha, no bairro Novo México. Por não saber ligar o carro, um dos bandidos ainda teve a ousadia de pedir ajuda a vítima.
As imagens mostram duas mulheres estavam conversando na calçada, tranquilamente. Vindo do outro lado da rua, dois homens se aproximaram. Eles já atravessaram sacando as armas  um entra direto no carro e outro aborda as mulheres. Veja o vídeo:
O criminoso não conseguiu ligar o carro porque o veículo é automático e, então, chamou a dona para ajudar. Não há informações se o carro foi recuperado. Com informações da TV Gazeta

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