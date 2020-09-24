Bandidos sequestram motorista e roubam carga em Castelo

Um motorista de 35 anos foi fechado por um carro na rodovia que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, e foi sequestrado. Ele transportava mercadorias, que foram roubadas por três homens encapuzados e armados. A vítima foi liberada, com o carro, na chegada da cidade de Castelo.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (23). A vítima contou que foi fechada por um carro da marca Fiat, na Serra dos Cabritos, que fica na ES 166. No veículo havia três homens encapuzados e armados. Um deles tomou a direção da Fiorino que a vítima dirigia.
O motorista foi abandonado próximo a um posto de combustíveis com o carro, na entrada de Castelo. No local, os bandidos transferiram a carga da Fiorino para o veículo que estavam. Uma carga de 65 itens foi roubada, sendo a maioria aparelhos de celular. O motorista não ficou ferido.
A Polícia Civil informou que investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso. Destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.