Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra mulher

Homem é preso após jogar álcool e ameaçar incendiar esposa em Cariacica

A vítima disse aos policiais militares que a briga foi motivada por ciúmes; o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 18:46
Violência contra a mulher
Imagem ilustrativa de violência contra mulher. Mais um caso registrado no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a esposa na última terça-feira (22), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem molhou os cabelos da vítima com álcool e ameaçou colocar fogo. Durante a agressão, ela conseguiu correr e lavar a parte atingida pelo líquido inflamável. A vítima ainda relatou que o marido estava embriagado e que a discussão teria sido motivada por ciúmes.
A abordagem policial aconteceu quando uma viatura passava pelo bairro. Os militares ouviram gritos e choro de uma mulher. No local, a vítima relatou o acontecido e a Polícia Militar encaminhou os dois ao Plantão Especializado da Mulher.
Polícia Civil informou que o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Para denunciar casos de violência contra mulher, o cidadão, que não precisa se identificar, pode ligar para o 181, ou acessar o site oficial do Disque-Denúncia.

Veja Também

Saiba onde denunciar casos de violência contra a mulher no ES

Bilhete salva mulher agredida pelo companheiro em Colatina

Inspiradoras: 10 histórias de mulheres que fazem a diferença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados