Homem é preso após jogar álcool e ameaçar incendiar esposa em Cariacica

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a esposa na última terça-feira (22), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem molhou os cabelos da vítima com álcool e ameaçou colocar fogo. Durante a agressão, ela conseguiu correr e lavar a parte atingida pelo líquido inflamável. A vítima ainda relatou que o marido estava embriagado e que a discussão teria sido motivada por ciúmes.
A abordagem policial aconteceu quando uma viatura passava pelo bairro. Os militares ouviram gritos e choro de uma mulher. No local, a vítima relatou o acontecido e a Polícia Militar encaminhou os dois ao Plantão Especializado da Mulher.
A Polícia Civil informou que o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Para denunciar casos de violência contra mulher, o cidadão, que não precisa se identificar, pode ligar para o 181, ou acessar o site oficial do Disque-Denúncia.