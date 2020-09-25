Saiba onde denunciar casos de violência contra a mulher no ES

No Estado, há pelo menos 15 Delegacias da Mulher, locais especializados para atender casos de agressões, ameaças, estupro e outros tipos de violência. Mas outros órgãos, como a Defensoria Pública, o Ministério Público e os Centros de Referência Social, também tem se qualificado para prestar socorro ao público feminino. Veja como conseguir ajuda.