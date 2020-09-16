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Todas Elas

Mulheres poderão fazer curso de graça na área de informática

Treinamentos on-line serão voltados aos conhecimentos nas áreas de gestão de projetos, carreira e programação. Inscrições podem ser feitas por pessoas a partir de 14 anos

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 17:06
Vice-governadora Jaqueline Moraes trabalha o empoderamento feminino
Vice-governadora Jaqueline Moraes lidera o programa Agenda Mulher Crédito: Leandro Braga/Vice-governadoria
governo do Espírito Santo vai abrir vagas em cursos de qualificação de graça na área de informática para empoderar mulheres pobres. Os treinamentos on-line serão voltados para conhecimentos nas áreas de gestão de projetos, carreira e programação. 
Projeto Todas Elas
O Plano Capixaba de Empoderamento Digital faz parte do programa Agenda Mulher, liderado pela vice-governadora Jaqueline Moraes. Para o desenvolvimento dos cursos, foi firmada uma parceria entre a Vice-Governadoria e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), com o Movimento Recode, uma plataforma de aprendizagem com 25 anos de atuação e que já treinou mais de 1,7 milhão de pessoas em nove países.
As interessadas poderão fazer curso de introdução ao mundo digital, gestão de projetos e aplicativos de impacto, gestão de projetos, programação, Word na prática, entre outros.
As inscrições podem ser feitas no site www.recode.org.br. As aulas podem ser feitas pelo celular, computador ou tablet.
Segundo a vice-governadora, o projeto visa fomentar o empreendedorismo feminino, com foco no digital. É de extrema importância reconhecer o empoderamento digital no mundo do trabalho formal, com as habilidades e competências necessárias do século 21. Finalizamos o termo de cooperação técnica entre o Estado e a plataforma para que esse tipo de informação chegue às mulheres e organizações sociais dos territórios atendidos pelo Programa Estado Presente, afirma Jaqueline.
Ela lembra que o mundo digital forçou a necessidades das mulheres comercializarem seus produtos, principalmente em tempos de pandemia. A vice-governadora observa que o mundo do trabalho mudou e, por isso, a necessidade de oferecer novas competências para elas.
Queremos unir a plataforma de conhecimento técnico e empoderamento digital, focando no empreendedorismo. Além disso, vamos dialogar com essas mulheres e jovens antes e depois desses cursos. Hoje, existem muitos cursos on-line oferecidos gratuitamente, mas não temos um mapeamento dessas ações por parte do governo. Para isso,  teremos  uma parceira com o Instituto Jones dos Santos Neves, que vai trabalhar esses dados como quem foi o público, quem foi impactado pela qualificação e o que mudou na vida dessa mulheres, comenta.

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O presidente da Recode, Rodrigo Baggio, ressalta que a ideia da parceria com o governo do Estado tem como objetivo empoderar as mulheres capixabas ensinado a elas habilidades digitais.
Hoje, o programa é aberto a pessoas com idade entre 14 e 59 anos. O conceito maior do empoderamento digital para as mulheres é a inclusão, o desejo de se empoderar e de mudar a própria vida. Ao final, elas recebem um certificado. Por meio da tecnologia é possível mudar vidas, ter um melhor posicionamento no mercado, melhorar o currículo, fazer campanha em redes sociais, entre outras ações, afirma.

CURSOS

PROJETO DE VIDA

  • Introdução ao mundo digital (20 horas)
  • Hackeando seu futuro (12 horas)
  • Gestão de projetos e aplicativos de impacto (20 horas)

GESTÃO DE PROJETOS

  • Gestão de projetos (20 horas)
  • Métodos ágeis (20 horas)

PROGRAMAÇÃO

  • Programação (40 horas)

OFERTA FORMATIVA PARA MUNDO DO TRABALHO

  • Excel na Real (12 horas)
  • Word na prática (12 horas)
  • PowerPoint para apresentações (12 horas)
  • Windows (12 horas)

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