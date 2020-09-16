Mulheres poderão fazer curso de graça na área de informática

Vice-governadora Jaqueline Moraes lidera o programa Agenda Mulher Crédito: Leandro Braga/Vice-governadoria

governo do Espírito Santo vai abrir vagas em cursos de qualificação de graça na área de informática para empoderar mulheres pobres. Os treinamentos on-line serão voltados para conhecimentos nas áreas de gestão de projetos, carreira e programação.

O Plano Capixaba de Empoderamento Digital faz parte do programa Agenda Mulher, liderado pela vice-governadora Jaqueline Moraes . Para o desenvolvimento dos cursos, foi firmada uma parceria entre a Vice-Governadoria e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), com o Movimento Recode, uma plataforma de aprendizagem com 25 anos de atuação e que já treinou mais de 1,7 milhão de pessoas em nove países.

As interessadas poderão fazer curso de introdução ao mundo digital, gestão de projetos e aplicativos de impacto, gestão de projetos, programação, Word na prática, entre outros.

As inscrições podem ser feitas no site www.recode.org.br . As aulas podem ser feitas pelo celular, computador ou tablet.

Segundo a vice-governadora, o projeto visa fomentar o empreendedorismo feminino, com foco no digital. É de extrema importância reconhecer o empoderamento digital no mundo do trabalho formal, com as habilidades e competências necessárias do século 21. Finalizamos o termo de cooperação técnica entre o Estado e a plataforma para que esse tipo de informação chegue às mulheres e organizações sociais dos territórios atendidos pelo Programa Estado Presente, afirma Jaqueline.

Ela lembra que o mundo digital forçou a necessidades das mulheres comercializarem seus produtos, principalmente em tempos de pandemia. A vice-governadora observa que o mundo do trabalho mudou e, por isso, a necessidade de oferecer novas competências para elas.

Queremos unir a plataforma de conhecimento técnico e empoderamento digital, focando no empreendedorismo. Além disso, vamos dialogar com essas mulheres e jovens antes e depois desses cursos. Hoje, existem muitos cursos on-line oferecidos gratuitamente, mas não temos um mapeamento dessas ações por parte do governo. Para isso, teremos uma parceira com o Instituto Jones dos Santos Neves, que vai trabalhar esses dados como quem foi o público, quem foi impactado pela qualificação e o que mudou na vida dessa mulheres, comenta.

O presidente da Recode, Rodrigo Baggio, ressalta que a ideia da parceria com o governo do Estado tem como objetivo empoderar as mulheres capixabas ensinado a elas habilidades digitais.

Hoje, o programa é aberto a pessoas com idade entre 14 e 59 anos. O conceito maior do empoderamento digital para as mulheres é a inclusão, o desejo de se empoderar e de mudar a própria vida. Ao final, elas recebem um certificado. Por meio da tecnologia é possível mudar vidas, ter um melhor posicionamento no mercado, melhorar o currículo, fazer campanha em redes sociais, entre outras ações, afirma.

CURSOS

PROJETO DE VIDA

Introdução ao mundo digital (20 horas)

Hackeando seu futuro (12 horas)



Gestão de projetos e aplicativos de impacto (20 horas)



GESTÃO DE PROJETOS

Gestão de projetos (20 horas)

Métodos ágeis (20 horas)



PROGRAMAÇÃO

Programação (40 horas)

OFERTA FORMATIVA PARA MUNDO DO TRABALHO