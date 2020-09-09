ES abre vagas em cursos on-line para empreender na economia criativa

Os inscritos precisam ter apenas acesso à internet para fazer os cursos Crédito: Mary Markevich/ Freepik

O governo do Estado abriu, nesta quarta-feira (9), as inscrições para cursos gratuitos on-line da Trilha da Economia Criativa, com objetivo de capacitar empreendedores do setor. A iniciativa faz parte do Programa ES+Criativo, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e outras 13 instituições, que busca parcerias para políticas públicas com objetivo de incentivar esse segmento.

A economia criativa, além de abranger setores como o mercado da música, da gastronomia, do artesanato e até mesmo da tecnologia da informação, também amplia uma rede de produtos e serviços gerando renda e oportunidades.

Oferecida em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), a programação dos cursos apresenta pontos básicos sobre a elaboração e a gestão de projetos, os meios audiovisuais e socioeducativos e até o aperfeiçoamento dos métodos de divulgação mais usados neste tipo de mercado, como a comunicação digital. O conteúdo será apresentado por meio de aulas em formato de live, realizado na plataforma virtual de EaD (ensino a distância) da plataforma Moodle, durante os meses de setembro a novembro.

O primeiro ciclo da Trilha, elaborado por profissionais especializados no setor, é dividido em seis cursos com 40 vagas cada, com carga horária de 20 ou 60 horas de duração. Os inscritos precisam ter apenas acesso à internet para disponibilização do material de apoio ao longo do curso. As inscrições vão até 14 de setembro no site da Esesp ou clicando aqui

O ES +Criativo é um programa compartilhado que gera todo um elo no setor produtivo. A economia criativa é mais que uma tendência de mercado, é uma iniciativa que aponta para o respeito, a diversidade e a inovação. É chave de recuperação da economia e a Trilha dá esse suporte, por meio dos cursos, afirmou o secretário da Secult, Fabricio Noronha, em evento virtual na tarde desta quarta-feira (9).

Durante a solenidade, transmitida ao vivo pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou a importância da economia criativa e relembrou as ações do Estado voltadas ao setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus.

É bom que a gente possa retomar as atividades ligadas à cultura, mesmo que seja por vídeo. Nesse momento de pandemia, fizemos editais emergenciais para ajudar na sobrevivência de diversos profissionais que atuam e vivem das atividades culturais. Demos sequência ao ES+Criativo, mas a cultura necessita de mais. Por isso, estamos realizando esta atividade de hoje. A economia criativa está ancorada em pilares fundamentais para que a cultura seja respeitada na sociedade brasileira e capixaba. É necessário investir em formação para que os profissionais possam ter mais oportunidade, gerar renda e de retornarmos aos poucos os eventos, afirmou o governador.