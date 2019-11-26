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Editais vão distribuir R$ 10 milhões para projetos culturais no ES

Governo do Estado vai distribuir R$ 10 milhões para projetos culturais no Espírito Santo por meio de 19 editais que devem ser preenchidos e enviados via plataforma online; entenda processo de seleção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 12:46

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 12:46

  Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Estado da Cultura (Secult) publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (25), 19 editais para contemplar diferentes linguagens artísticas no Espírito Santo. Os recursos totalizam R$ 10 milhões distribuídos em, pelo menos, 335 prêmios. As inscrições poderão ser realizadas por meio de plataforma online entre os dias 28 de novembro de 2019 e 27 de janeiro de 2020.
Os editais são realizados com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e contemplam patrimônio cultural, literatura, teatro, dança, artes visuais, circo, música, ópera, além de linguagens e objetos transversais, como cultura urbana, coletivos culturais, pontos de memória, diversidade cultural, territórios criativos e programação continuada de espaços culturais.
> Veja todos os editais da Secult na íntegra

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Alguns editais permitem a inscrição com envio de documentos relativos ao projeto de forma impressa, por mídia digital (por meio de CD, enviado por correio) ou com entrega no protocolo da Secult, em Vitória. A ideia é garantir a inscrição aos interessados que não dispõem de internet, como no caso dos editais de mestres e mestras das culturas populares, culturas populares e tradicionais, patrimônio imaterial e artes circenses.
Durante o prazo de inscrições, a pasta irá agendar oficinas de capacitação para quem desejar se inscrever nos editais, ainda neste ano e em janeiro de 2020. Esses workshops vão ajudar aos interessados a preencherem os requisitos de forma correta. 

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