Editais vão distribuir R$ 10 milhões para projetos culturais no ES

Crédito: Carlos Alberto Silva

Os editais são realizados com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e contemplam patrimônio cultural, literatura, teatro, dança, artes visuais, circo, música, ópera, além de linguagens e objetos transversais, como cultura urbana, coletivos culturais, pontos de memória, diversidade cultural, territórios criativos e programação continuada de espaços culturais.

Alguns editais permitem a inscrição com envio de documentos relativos ao projeto de forma impressa, por mídia digital (por meio de CD, enviado por correio) ou com entrega no protocolo da Secult, em Vitória. A ideia é garantir a inscrição aos interessados que não dispõem de internet, como no caso dos editais de mestres e mestras das culturas populares, culturas populares e tradicionais, patrimônio imaterial e artes circenses.