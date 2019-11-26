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Rock Sinfônico une o clássico e o contemporâneo no Sesc Glória

Serão quatro dias de apresentações, no Teatro Glória, e as entradas estão quase esgotadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 10:07

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 10:07

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @orquestrasinfonicaes
A mistura de música clássica e rock é sucesso garantido para os capixabas. Provas estão na última apresentação do Rockestra, que aconteceu no fim de outubro e lotou o Teatro do Sesi, e na venda de entradas para o Rock Sinfônico, que acontece de terça (26) a sexta-feira (29), às 20h, no Teatro Glória. Segundo a assessoria do Centro Cultural Sesc Glória, os ingressos estão quase acabando, tendo disponíveis apenas lugares no mezanino.
As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Elas podem ser adquiridas na bilheteria do centro cultural.
Guitarras distorcidas, violinos, bateria, voz e percussão prometem se misturar e acelerar as batidas da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) durante o concerto. No palco, os músicos da Oses recebem os cantores convidados Saulo Simonassi, Cláudio Passamani e Kamila Gabriel, que vão cantar sucessos de bandas como Rolling Stones, Metallica, Guns n' Roses, Aerosmith, Europe, Van Halen, AC/DC, Scorpions, Queen, Deep Purple, Whitesnake e Beatles.
Confira abaixo uma das edições do Rock Sinfônico
De acordo com o maestro Helder Trefzger, a mescla dos dois gêneros musicais já comprovou historicamente em grandes trabalhos, que as guitarras podem ficar em perfeita harmonia com os instrumentos habituais da música clássica. Serão quatro noites imperdíveis, em que o rock pode casar muito bem com os arranjos da orquestra, garante.
  • ROCK SINFÔNICO
  • Quando: De 26 a 29 de novembro, às 20 horas
  • Onde: Teatro Glória, Centro de Vitória
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) \ R$ 10 (meia)
  • A venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória
  • CONFIRA O REPERTÓRIO
  • 1. Nothing Else Matters  Metallica
  • 2. Rock you like a Hurricane  Scorpions
  • 3. Sweet child of mine  Guns nRoses
  • 4. Smoke on the water  Deep Purple
  • 5. Jump - Van Halen
  • 6. Enter sandman - Metallica
  • 7. I dont wanna miss a thing  Aerosmith
  • 8. Your song  Elton John
  • 9. Stairway to heaven  Led Zeppelin
  • 10. Wonderful Tonight  Eric Clapton
  • 11. Love aint no stranger  Whitesnake
  • 12. Every breath you take  The Police
  • 13. Eye of the tiger  Survivor
  • 14. Bohemian Rhapsody - Queen
  • 15. Live and let die  The Beatles
  • 16. The final countdown  Europe
  • 17. Highway to Hell  AC/DC
  • 18. I love rock n roll  Joan Jett
  • 19. Satisfaction  Rolling Stones

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