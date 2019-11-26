Rock Sinfônico une o clássico e o contemporâneo no Sesc Glória

A mistura de música clássica e rock é sucesso garantido para os capixabas. Provas estão na última apresentação do Rockestra, que aconteceu no fim de outubro e lotou o Teatro do Sesi, e na venda de entradas para o Rock Sinfônico, que acontece de terça (26) a sexta-feira (29), às 20h, no Teatro Glória. Segundo a assessoria do Centro Cultural Sesc Glória, os ingressos estão quase acabando, tendo disponíveis apenas lugares no mezanino.
As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Elas podem ser adquiridas na bilheteria do centro cultural.
Guitarras distorcidas, violinos, bateria, voz e percussão prometem se misturar e acelerar as batidas da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) durante o concerto. No palco, os músicos da Oses recebem os cantores convidados Saulo Simonassi, Cláudio Passamani e Kamila Gabriel, que vão cantar sucessos de bandas como Rolling Stones, Metallica, Guns n' Roses, Aerosmith, Europe, Van Halen, AC/DC, Scorpions, Queen, Deep Purple, Whitesnake e Beatles.
Confira abaixo uma das edições do Rock Sinfônico
De acordo com o maestro Helder Trefzger, a mescla dos dois gêneros musicais já comprovou historicamente em grandes trabalhos, que as guitarras podem ficar em perfeita harmonia com os instrumentos habituais da música clássica. Serão quatro noites imperdíveis, em que o rock pode casar muito bem com os arranjos da orquestra, garante.
- ROCK SINFÔNICO
- Quando: De 26 a 29 de novembro, às 20 horas
- Onde: Teatro Glória, Centro de Vitória
- Ingressos: R$ 20 (inteira) \ R$ 10 (meia)
- A venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória
- CONFIRA O REPERTÓRIO
- 1. Nothing Else Matters Metallica
- 2. Rock you like a Hurricane Scorpions
- 3. Sweet child of mine Guns nRoses
- 4. Smoke on the water Deep Purple
- 5. Jump - Van Halen
- 6. Enter sandman - Metallica
- 7. I dont wanna miss a thing Aerosmith
- 8. Your song Elton John
- 9. Stairway to heaven Led Zeppelin
- 10. Wonderful Tonight Eric Clapton
- 11. Love aint no stranger Whitesnake
- 12. Every breath you take The Police
- 13. Eye of the tiger Survivor
- 14. Bohemian Rhapsody - Queen
- 15. Live and let die The Beatles
- 16. The final countdown Europe
- 17. Highway to Hell AC/DC
- 18. I love rock n roll Joan Jett
- 19. Satisfaction Rolling Stones