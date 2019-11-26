Rock Sinfônico une o clássico e o contemporâneo no Sesc Glória

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @orquestrasinfonicaes

A mistura de música clássica e rock é sucesso garantido para os capixabas. Provas estão na última apresentação do Rockestra, que aconteceu no fim de outubro e lotou o Teatro do Sesi, e na venda de entradas para o Rock Sinfônico, que acontece de terça (26) a sexta-feira (29), às 20h, no Teatro Glória. Segundo a assessoria do Centro Cultural Sesc Glória, os ingressos estão quase acabando, tendo disponíveis apenas lugares no mezanino.

As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Elas podem ser adquiridas na bilheteria do centro cultural.

Guitarras distorcidas, violinos, bateria, voz e percussão prometem se misturar e acelerar as batidas da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) durante o concerto. No palco, os músicos da Oses recebem os cantores convidados Saulo Simonassi, Cláudio Passamani e Kamila Gabriel, que vão cantar sucessos de bandas como Rolling Stones, Metallica, Guns n' Roses, Aerosmith, Europe, Van Halen, AC/DC, Scorpions, Queen, Deep Purple, Whitesnake e Beatles.

Confira abaixo uma das edições do Rock Sinfônico

De acordo com o maestro Helder Trefzger, a mescla dos dois gêneros musicais já comprovou historicamente em grandes trabalhos, que as guitarras podem ficar em perfeita harmonia com os instrumentos habituais da música clássica. Serão quatro noites imperdíveis, em que o rock pode casar muito bem com os arranjos da orquestra, garante.

ROCK SINFÔNICO

Quando: De 26 a 29 de novembro, às 20 horas

De 26 a 29 de novembro, às 20 horas Onde: Teatro Glória, Centro de Vitória

Teatro Glória, Centro de Vitória Ingressos: R$ 20 (inteira) \ R$ 10 (meia)



R$ 20 (inteira) \ R$ 10 (meia) A venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória

