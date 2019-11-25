Fafi comemora 93 anos com programação cultural durante a semana

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Para comemorar seu aniversário de 93 anos, a Escola Técnica Municipal de Teatro, Música e Dança Fafi preparou uma extensa programação cultural, que começa nesta segunda (25) e vai até sexta-feira (29). Na manhã desta segunda-feira (25), houve "Parabéns para você".

Segundo a gerente da Fafi, Zila Nascimento, o evento é uma oportunidade de apresentar à comunidade os trabalhos realizados no local e também uma forma de convidar novos interessados que queiram se matricular em cursos e oficinas.

"Como gestora da Fafi, considero de grande relevância festejar os 93 anos de história da escola, bem como os seus 27 anos como espaço de formação cultural e artística. Convidamos toda a comunidade para vir celebrar conosco", disse Zila.

ANIVERSÁRIO DE 93 ANOS DA FAFI

Quando: 25 a 29 de novembro de 2019



Local: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi  Avenida Jerônimo Monteiro, 656  Centro



Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

25 de novembro (segunda-feira)

9h20  Ensaio aberto  Momento de Gratidão / Parabéns para Escola" com alunos, familiares e visitantes (Auditório da Fafi)



Ensaio aberto  Momento de Gratidão / Parabéns para Escola" com alunos, familiares e visitantes (Auditório da Fafi) 15h20  Ensaio aberto para familiares e comunidade (Auditório da Fafi)



Ensaio aberto para familiares e comunidade (Auditório da Fafi) 19h30  Apresentação da Oficina Canto Coral + Capoeira (Auditório da Fafi)



26 de novembro (terça-feira)

9h20  Apresentação da turma de Flauta Doce (Hall da Fafi)



14h30  Apresentação das turmas de Violino e Viola (Auditório da Fafi)



18h30  Apresentação de exercícios cênicos do curso técnico de Dança (Hall da Fafi)



27 de novembro (quarta-feira)

9h  Apresentação dos alunos de Teclado e de Violino (Hall da Fafi)



Apresentação dos alunos de Teclado e de Violino (Hall da Fafi) 15h  Apresentação das turmas de Teclado (Auditório da Fafi)



28 de novembro (quinta-feira)

9h  Apresentação das turmas de Violino, Violão, Violoncelo, Viola de Arco e Musicalização (Hall da Fafi)



Apresentação das turmas de Violino, Violão, Violoncelo, Viola de Arco e Musicalização (Hall da Fafi) 15h  Apresentação das turmas de Violino, Violão, Violoncelo, Viola de Arco e Musicalização (Auditório da Fafi)

