Fafi comemora 93 anos com programação cultural durante a semana

Para comemorar seu aniversário de 93 anos, a Escola Técnica Municipal de Teatro, Música e Dança Fafi preparou uma extensa programação cultural, que começa nesta segunda (25) e vai até sexta-feira (29). Na manhã desta segunda-feira (25), houve "Parabéns para você".
Segundo a gerente da Fafi, Zila Nascimento, o evento é uma oportunidade de apresentar à comunidade os trabalhos realizados no local e também uma forma de convidar novos interessados que queiram se matricular em cursos e oficinas.
"Como gestora da Fafi, considero de grande relevância festejar os 93 anos de história da escola, bem como os seus 27 anos como espaço de formação cultural e artística. Convidamos toda a comunidade para vir celebrar conosco", disse Zila.
- ANIVERSÁRIO DE 93 ANOS DA FAFI
- Quando: 25 a 29 de novembro de 2019
- Local: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Avenida Jerônimo Monteiro, 656 Centro
- Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO
- 25 de novembro (segunda-feira)
- 9h20 Ensaio aberto Momento de Gratidão / Parabéns para Escola" com alunos, familiares e visitantes (Auditório da Fafi)
- 15h20 Ensaio aberto para familiares e comunidade (Auditório da Fafi)
- 19h30 Apresentação da Oficina Canto Coral + Capoeira (Auditório da Fafi)
- 26 de novembro (terça-feira)
- 9h20 Apresentação da turma de Flauta Doce (Hall da Fafi)
- 14h30 Apresentação das turmas de Violino e Viola (Auditório da Fafi)
- 18h30 Apresentação de exercícios cênicos do curso técnico de Dança (Hall da Fafi)
- 27 de novembro (quarta-feira)
- 9h Apresentação dos alunos de Teclado e de Violino (Hall da Fafi)
- 15h Apresentação das turmas de Teclado (Auditório da Fafi)
- 28 de novembro (quinta-feira)
- 9h Apresentação das turmas de Violino, Violão, Violoncelo, Viola de Arco e Musicalização (Hall da Fafi)
- 15h Apresentação das turmas de Violino, Violão, Violoncelo, Viola de Arco e Musicalização (Auditório da Fafi)
- 29 de novembro (sexta-feira)
- 8h Aula aberta das oficinas da Fafi
- 12h Orquestra de Cordas Fafi, Coral Alef Bet + apresentação dos alunos de Musicalização
- 15h30 Aula aberta das oficinas da Fafi