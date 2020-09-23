Bilhete salva mulher agredida pelo companheiro em Colatina

Mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Socorro. Preciso de um médico por favor. Te imploro, me ajuda, liga anônimo. Esse é o conteúdo do bilhete que levou a Polícia Militar a prender um homem suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. As agressões teriam acontecido na frente dos dois filhos da vítima.

De acordo com a mulher, de 30 anos, que pediu para não ser identificada, as agressões do companheiro começaram na noite de terça-feira (22) e se estenderam por toda madrugada desta quarta (23).

Bilhete foi escrito pedindo ajuda Crédito: Divulgação/ PMES

"A gente foi para um posto ver o jogo do Flamengo. Na volta ele parou para urinar na rua e eu pedi pra ele não fazer aquilo. Ele não gostou e quando chegou em casa começou a me agredir. Me deu chute nas costelas, pisava no meu peito e puxava meu cabelo, me jogava no chão. Ele estava irreconhecível" Mulher vítima das agressões em Colatina - Cargo do Autor

Todas essas agressões teriam acontecido na frente dos filhos da vítima, um menino de nove anos e uma menina de cinco. Meu filho chorava e pedia pra ele não me matar. Ele ficou nervoso e também tentou agredir a criança, eu entrei na frente e levei um soco no olho, contou a vítima.

Após a madrugada de agressões, a mulher ainda foi impedida de sair de casa pelo companheiro. Foi quando ela teve a ideia de escrever o bilhete pedindo ajuda, já que estava ferida.

Eu estava machucada e não conseguia me movimentar, também não estava conseguindo respirar. Foi quando escrevi um bilhete pedindo ajuda e meu filho pulou a janela pra entregar para alguém que pudesse me ajudar", contou a vítima.

A criança conseguiu encontrar ajuda e a PM foi acionada. Os militares foram até a residência, mas precisaram invadir o local para ter acesso ao interior da casa.

Foi a vítima que atendeu a equipe, mas ela disse que voltaria para atender a porta e não voltou. Então entramos na residência e vimos que o suspeito estava alterado. Ele fez menção de fazer as crianças como reféns, mas a polícia conseguiu agir rápido e abordar o suspeito. Ele reagiu à prisão, mas acabou sendo detido pelos militares, relatou o Sargento Rodrigues.

O agressor, que tem 25 anos, foi levado para a delegacia regional em Colatina. Com ele, a PM apreendeu um revólver e duas munições que estavam dentro de uma mochila.

Arma foi encontrada com o suspeito Crédito: Divulgação PMES

Segundo a Polícia Civil, o agressor foi autuado pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e posse irregular de arma de fogo. Ele foi levado para o CDP de Colatina.

HISTÓRICO DE AGRESSÕES

A vítima relatou que conheceu o companheiro em Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado. Eles estavam juntos há 7 meses. A mulher contou que ele costumava ser nervoso e agressivo e que essa não foi a primeira vez que foi agredida por ele.