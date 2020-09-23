Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência doméstica

Bilhete salva mulher agredida pelo companheiro em Colatina

Ela escreveu o pedido de socorro, entregou ao filho de 8 anos que pulou a janela de casa e conseguiu ajuda. As agressões  começaram na noite de terça (22) e se estenderam por toda madrugada desta quarta (23)

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 20:33
Mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro em Colatina
Mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Socorro. Preciso de um médico por favor. Te imploro, me ajuda, liga anônimo. Esse é o conteúdo do bilhete que levou a Polícia Militar a prender um homem suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As agressões teriam acontecido na frente dos dois filhos da vítima.
De acordo com a mulher, de 30 anos, que pediu para não ser identificada, as agressões do companheiro começaram na noite de terça-feira (22) e se estenderam por toda madrugada desta quarta (23).
Bilhete foi escrito pedindo ajuda Crédito: Divulgação/ PMES
"A gente foi para um posto ver o jogo do Flamengo. Na volta ele parou para urinar na rua e eu pedi pra ele não fazer aquilo. Ele não gostou e quando chegou em casa começou a me agredir. Me deu chute nas costelas, pisava no meu peito e puxava meu cabelo, me jogava no chão. Ele estava irreconhecível"
Mulher vítima das agressões em Colatina  - Cargo do Autor
Todas essas agressões teriam acontecido na frente dos filhos da vítima, um menino de nove anos e uma menina de cinco. Meu filho chorava e pedia pra ele não me matar. Ele ficou nervoso e também tentou agredir a criança, eu entrei na frente e levei um soco no olho, contou a vítima.
Após a madrugada de agressões, a mulher ainda foi impedida de sair de casa pelo companheiro. Foi quando ela teve a ideia de escrever o bilhete pedindo ajuda, já que estava ferida.

Veja Também

Homem é preso acusado de bater em mulher grávida na Serra

Acusado de matar namorada no ES agrediu vítima no aniversário de 15 anos

Eu estava machucada e não conseguia me movimentar, também não estava conseguindo respirar. Foi quando escrevi um bilhete pedindo ajuda e meu filho pulou a janela pra entregar para alguém que pudesse me ajudar", contou a vítima. 
A criança conseguiu encontrar ajuda e a PM foi acionada.  Os militares foram até a residência, mas precisaram invadir o local para ter acesso ao interior da casa.
Foi a vítima que atendeu a equipe, mas ela disse que voltaria para atender a porta e não voltou. Então entramos na residência e vimos que o suspeito estava alterado. Ele fez menção de fazer as crianças como reféns, mas a polícia conseguiu agir rápido e abordar o suspeito. Ele reagiu à prisão, mas acabou sendo detido pelos militares, relatou o Sargento Rodrigues.
O agressor, que tem 25 anos, foi levado para a delegacia regional em Colatina. Com ele, a PM apreendeu um revólver e duas munições que estavam dentro de uma mochila.
Arma foi encontrada com o suspeito Crédito: Divulgação PMES
Segundo a Polícia Civil, o agressor foi autuado pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e posse irregular de arma de fogo. Ele foi levado para o CDP de Colatina.

HISTÓRICO DE AGRESSÕES

A vítima relatou que conheceu o companheiro em Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado. Eles estavam juntos há 7 meses. A mulher contou que ele costumava ser nervoso e agressivo e que essa não foi a primeira vez que foi agredida por ele.
Da primeira vez não fui eu que chamei a polícia. Ele foi preso e chorou, disse que ia mudar, eu acreditei igual uma idiota, lamentou a mulher.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica
Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica
Imagem de destaque
Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 
Imagem de destaque
Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados