Homem é preso acusado de bater em mulher grávida na Serra

Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser acusado de agredir a companheira, de 18 anos, que está grávida. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (20), na Serra. A mulher informou à polícia que foi agredida com socos e chutes pelo suspeito. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
A Polícia Militar deteve o homem e encaminhou o casal ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana..