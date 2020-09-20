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Lei Maria da Penha

Homem é preso acusado de bater em mulher grávida na Serra

A vítima, de 18 anos, contou que o companheiro, de 38, a agrediu com socos e chutes; ele foi detido pela PM, autuado pela Polícia Civil e encaminhado ao presídio

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 13:07
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agressor foi detido por uma equipe da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser acusado de agredir a companheira, de 18 anos, que está grávida. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (20), na Serra. A mulher informou à polícia que foi agredida com socos e chutes pelo suspeito.  O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
A Polícia Militar deteve o homem e encaminhou o casal ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana..

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