Agredida pelo companheiro, mulher é salva após filho de 9 anos ligar para a PM

Polícia foi acionada pelo filho da vítima, de 9 anos Crédito: Fernando Madeira

Uma ligação para a polícia. Foi com essa atitude que um menino de 9 anos salvou a vida da mãe. A mulher era agredida pelo companheiro, padrasto do menino, quando a criança decidiu buscar ajuda e conseguiu evitar que o homicídio se concretizasse. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (02), no bairro Porto Novo, em Cariacica

Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30 e, ao chegar na casa, conversou com a criança. O menino contou que o padrasto havia dado uma facada na mãe. A mulher tinha ferimentos no braço e no ombro direito.

SUSPEITO FUGIU

Ainda de acordo com a PM, quando os militares chegaram ao local, uma ambulância do Samu já prestava os primeiros socorros à mulher e o suspeito já havia fugido.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher recebeu os primeiro atendimentos em casa e se recusou a ir para o hospital. Ela teria explicado aos policiais que tem três filhos menores de idade e que não gostaria de deixar as crianças sozinhas em casa.

O conselho tutelar também foi chamado, esteve no local, e vai acompanhar a família a partir de agora.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

O homem, suspeito de agredir a mulher, ainda não foi preso. A vítima não quis registrar a denúncia do crime, mas o caso será investigado. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e "outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".