Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Agredida pelo companheiro, mulher é salva após filho de 9 anos ligar para a PM

O menino contou que o padrasto havia dado uma facada na mãe.  Com ferimentos no braço e no ombro direito, a mulher foi atendida em casa pelo Samu

Publicado em 04 de Março de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 12:10
Polícia foi acionada pelo filho da vítima, de 9 anos Crédito: Fernando Madeira
Uma ligação para a polícia. Foi com essa atitude que um menino de 9 anos salvou a vida da mãe. A mulher era agredida pelo companheiro, padrasto do menino, quando a criança decidiu buscar ajuda e conseguiu evitar que o homicídio se concretizasse.  O crime aconteceu na noite de segunda-feira (02), no bairro Porto Novo, em Cariacica.
Projeto Todas Elas
Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30 e, ao chegar na casa, conversou com a criança. O menino contou que o padrasto havia dado uma facada na mãe. A mulher tinha ferimentos no braço e no ombro direito. 

SUSPEITO FUGIU

Ainda de acordo com a PM, quando os militares chegaram ao local, uma ambulância do Samu já prestava os primeiros socorros à mulher e o suspeito já havia fugido. 
Segundo informações da Polícia Militar, a mulher recebeu os primeiro atendimentos em casa e se recusou a ir para o hospital. Ela teria explicado aos policiais que tem três filhos menores de idade e que não gostaria de deixar as crianças sozinhas em casa.
O conselho tutelar também foi chamado, esteve no local, e vai acompanhar a família a partir de agora.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

O homem, suspeito de agredir a mulher, ainda não foi preso. A vítima não quis registrar a denúncia do crime, mas o caso será investigado. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e "outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".  
Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito pode fazer uma denúncia anônima através do 181. Pela internet também é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, no endereço disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.    

Veja Também

Homem é morto a tiros no bairro Santa Martha, em Vitória

Vídeo mostra tiroteio no meio da rua em Vila Velha

Áudios ajudaram na prisão de capixabas que mataram mulher nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados