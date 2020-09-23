Entregador é sequestrado e tem carga saqueada em Cachoeiro de Itapemirim

O entregador foi rendido no bairro Zumbi Crédito: Reprodução/Google Maps

, ele foi rendido no bairro Zumbi e abandonado no bairro Village da Luz, que fica do outro lado da cidade. Um entregador de cargas foi sequestrado e teve a mercadoria roubada por bandidos armados na manhã desta terça-feira (22) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , ele foi rendido no bairro Zumbi e abandonado no bairro Village da Luz, que fica do outro lado da cidade.

O dono da empresa disse à polícia que o funcionário saiu de casa com as mercadorias no carro da companhia, um Fiat Fiorino de cor branca, e transitava pela Avenida José Felix Cheim, no Zumbi, por volta das 7h, quando foi rendido por dois homens encapuzados e armados.

Os bandidos entraram no carro e o obrigaram a dirigir até o bairro Village da Luz. No local, as mercadorias compradas via internet, que seriam entregues aos clientes, foram colocadas em um Fiat Palio que deu apoio aos criminosos.