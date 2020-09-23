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Crime

Entregador é sequestrado e tem carga saqueada em Cachoeiro de Itapemirim

Mercadorias de compras feitas pela internet foram levadas por bandidos armados. Segundo a vítima, os criminosos o obrigaram a dirigir até o local onde outros bandidos aguardavam para saquear a carga

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:22
Avenida José Felix Cheim, no bairro Zumbi
O entregador foi rendido no bairro Zumbi Crédito: Reprodução/Google Maps
Um entregador de cargas foi sequestrado e teve a mercadoria roubada por bandidos armados na manhã desta terça-feira (22) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi rendido no bairro Zumbi e abandonado no bairro Village da Luz, que fica do outro lado da cidade.
O dono da empresa disse à polícia que o funcionário saiu de casa com as mercadorias no carro da companhia, um Fiat Fiorino de cor branca, e transitava pela Avenida José Felix Cheim, no Zumbi, por volta das 7h, quando foi rendido por dois homens encapuzados e armados.
Os bandidos entraram no carro e o obrigaram a dirigir até o bairro Village da Luz. No local, as mercadorias compradas via internet, que seriam entregues aos clientes, foram colocadas em um Fiat Palio que deu apoio aos criminosos.
O entregador foi abandonado com o carro. A Polícia Civil investiga do caso, mas até o momento, ninguém foi preso.

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