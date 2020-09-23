Menina de 13 anos desaparece em Vila Velha e família pede ajuda

Atualização: Rayra Roberta Manhaes, de 13 anos, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (23) pelo Conselho Tutelar.
A menina Rayra Roberta Manhaes, de 13 anos, desapareceu na manhã desta terça-feira (22), após sair de casa, às 8h, para andar de bicicleta de cor verde no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. A família está preocupada e pede ajuda para encontrá-la.
De acordo Letícia Manhaes, irmã de Rayra, uma pessoa alegou ter visto a criança acompanhada por um homem de barba, por volta das 9h30 da manhã de terça (22). No entanto, ao ir ao local acompanhada do marido, Letícia não conseguiu encontrar a irmã. Rodamos tudo e nada de encontrá-la, disse.
Outras pessoas também se manifestaram nas redes sociais de Letícia e comunicaram terem reconhecido a menina e a visto com várias bolsas e um senhor de idade, que a ajudava a empurrar uma bicicleta, na rua 10 de Abril, em Jardim Marilândia. Outra pessoa disse que viu a garota perto de uma farmácia, também com um homem, no mesmo bairro.
Nesta quarta-feira (23), Letícia informou que, novamente, Rayra foi vista com o estranho homem de barba, em frente ao Posto Narciso e indo em direção ao bairro do Vale Encantado, também em Vila Velha. Ela conta que a família está muito preocupada. Esse homem desconhecido a levou e não sabemos o que ele pode fazer, falou a irmã da menina.
Letícia e a família pedem ajuda à população com qualquer informação que possa colaborar para que Rayra seja encontrada. O telefone de contato é: (27) 98818-2088.