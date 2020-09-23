Menina de 13 anos desaparece em Vila Velha e família pede ajuda

A menina Rayra Roberta Manhaes, de 13 anos, está desaparecida desde a manhã de terça-feira (22) Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização: Rayra Roberta Manhaes, de 13 anos, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (23) pelo Conselho Tutelar.

A menina Rayra Roberta Manhaes, de 13 anos, desapareceu na manhã desta terça-feira (22), após sair de casa, às 8h, para andar de bicicleta  de cor verde  no bairro Rio Marinho, em Vila Velha . A família está preocupada e pede ajuda para encontrá-la.

De acordo Letícia Manhaes, irmã de Rayra, uma pessoa alegou ter visto a criança acompanhada por um homem de barba, por volta das 9h30 da manhã de terça (22). No entanto, ao ir ao local acompanhada do marido, Letícia não conseguiu encontrar a irmã. Rodamos tudo e nada de encontrá-la, disse.

Outras pessoas também se manifestaram nas redes sociais de Letícia e comunicaram terem reconhecido a menina e a visto com várias bolsas e um senhor de idade, que a ajudava a empurrar uma bicicleta, na rua 10 de Abril, em Jardim Marilândia. Outra pessoa disse que viu a garota perto de uma farmácia, também com um homem, no mesmo bairro.

Nesta quarta-feira (23), Letícia informou que, novamente, Rayra foi vista com o estranho homem de barba, em frente ao Posto Narciso e indo em direção ao bairro do Vale Encantado, também em Vila Velha. Ela conta que a família está muito preocupada. Esse homem desconhecido a levou e não sabemos o que ele pode fazer, falou a irmã da menina.