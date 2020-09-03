Familiares fazem oração por jovem que desapareceu no mar em Manguinhos

Família faz oração na areia da praia de Manguinhos, na Serra, na esperança de encontrar jovem que desapareceu no mar Crédito: Danielle Cariello / TV Gazeta

Na manhã desta quinta-feira, familiares de Deive se reuniram na areia da praia de Manguinhos, no local onde ele desapareceu, para fazer uma oração.

As buscas foram paralisadas na noite desta quarta (02) e reiniciadas às 7h30 desta quinta. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe saiu de Vitória, com a embarcação Marlim, do Iate Clube, com objetivo de vasculhar toda a orla desde a Capital até o município de Serra, na esperança de avistar algum sinal da vítima.

Ainda de acordo com a nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), será feita a técnica de mergulho na região onde o rapaz desapareceu, além de buscas na areia.

"A equipe composta por três militares irá realizar o trabalho de procura em profundidade e superficial no mar, utilizando o barco. Além disso, outro militar vai vasculhar a orla do balneário, com uso de quadriciclo", diz a nota.

Deive Sandro entrou no mar e se afogou, segundo amigos; buscas serão retomadas nesta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

RAPAZ ESTAVA NA PRAIA COM OS AMIGOS

Deive estava na praia de Manguinhos com os amigos. Ele e mais dois rapazes entraram no mar. Segundo informações da família, um dos amigos teria percebido que não dava mais pé e conseguiu sair da água. Ainda dentro do mar, eles pediram socorro aos que estavam em terra, mas os outros amigos não entenderam.

"Eles tentaram avisar, ainda no mar, que Deive estava se afogando. Os que estavam em terra não sabiam nadar. Surfistas foram ajudar, mas meu primo afundou e não foi mais visto", contou uma prima rapaz.