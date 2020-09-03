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Bombeiros fazem buscas

Familiares fazem oração por jovem que desapareceu no mar em Manguinhos

As buscas foram paralisadas na noite desta quarta (02) e reiniciadas às 7h30 desta quinta (03). Familiares se reuniram na praia em oração para que Deive Sandro da Silva Cardoso, de 18 anos, seja encontrado

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 10:17
Família faz oração na areia da praia de Manguinhos, na Serra, na esperança de encontrar jovem que desapareceu no mar
Família faz oração na areia da praia de Manguinhos, na Serra, na esperança de encontrar jovem que desapareceu no mar Crédito: Danielle Cariello / TV Gazeta
O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quinta-feira (03) as buscas pelo jovem Deive Sandro da Silva Cardoso, de 18 anos, e familiares do rapaz se reuniram na praia em oração para que ele seja encontrado. Deive está desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (02), após entrar no mar da praia de Manguinhos, na Serra. Até o momento não há sinais do jovem.
Na manhã desta quinta-feira, familiares de Deive se reuniram na areia da praia de Manguinhos, no local onde ele desapareceu, para fazer uma oração.
As buscas foram paralisadas na noite desta quarta (02) e reiniciadas às 7h30 desta quinta. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe saiu de Vitória, com a embarcação Marlim, do Iate Clube, com objetivo de vasculhar toda a orla desde a Capital até o município de Serra,  na esperança de avistar algum sinal da vítima.
Ainda de acordo com a nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), será feita a técnica de mergulho na região onde o rapaz desapareceu, além de buscas na areia.
"A equipe composta por três militares irá realizar o trabalho de procura em profundidade e superficial no mar, utilizando o barco. Além disso, outro militar vai vasculhar a orla do balneário, com uso de quadriciclo", diz a nota.
Deive Sandro entrou no mar e se afogou, segundo amigos; buscas serão retomadas nesta quinta-feira (2)
Deive Sandro entrou no mar e se afogou, segundo amigos; buscas serão retomadas nesta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

RAPAZ ESTAVA NA PRAIA COM OS AMIGOS

Deive estava na praia de Manguinhos com os amigos.  Ele e mais dois rapazes entraram no mar. Segundo informações da família, um dos amigos teria percebido que não dava mais pé e conseguiu sair da água. Ainda dentro do mar, eles pediram socorro aos que estavam em terra, mas os outros amigos não entenderam.
"Eles tentaram avisar, ainda no mar, que Deive estava se afogando. Os que estavam em terra não sabiam nadar. Surfistas foram ajudar, mas meu primo afundou e não foi mais visto", contou uma prima rapaz.
O afogamento aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira (02). 

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