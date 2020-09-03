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Bairro Alecrim

Três jovens são baleados em bairro de Vila Velha e um deles morre no hospital

As vítimas contaram que estavam em um local conhecido como Beco do Alemão quando bandidos que estavam em um carro de cor prata passaram atirando, atingindo os três. Uma delas, um adolescente de 17 anos, morreu no hospital

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 07:52
Viatura da Polícia Civil - DHPP
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Três rapazes foram baleados em um tiroteio no bairro Alecrim, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (02). As vítimas foram um jovem de 25 anos e dois adolescentes de 17. Um dos menores de idade acabou morrendo no hospital.
As vítimas contaram que estavam em um local conhecido como Beco do Alemão quando bandidos que estavam em um carro de cor prata passaram atirando, atingindo os três.

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Eles foram levados por populares para um hospital particular de Vila Velha, mas um deles não resistiu e morreu durante uma cirurgia.
Não há informações sobre prisão de suspeitos do crime. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta

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