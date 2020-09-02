Homem usa tipoia no braço em disfarce e assalta mulheres na Praia da Costa

Um homem é suspeito de fingir estar com o braço machucado e usar uma tipoia para esconder uma arma e assaltar duas mulheres no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O assalto aconteceu na noite do último domingo (30).
Câmeras de videomonitoramento mostram o homem com a tipoia como se tivesse algum problema no braço, mas, na verdade, esse era só um disfarce para esconder a arma e se aproximar das vítimas.
O homem abordou duas irmãs que haviam ido visitar a mãe, que tem mal de Alzheimer. Quando uma delas acabou de estacionar o veículo, um Honda Touring Branco, o suspeito se aproximou e anunciou o assalto.
Além do veículo, o homem levou documentos e celular de uma das vítimas. Ao se afastar do local do assalto, uma das mulheres ainda caiu e machucou o cotovelo direito.
De acordo com relato das irmãs, o suspeito era loiro e forte e aparentava ter por volta de 35 anos. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta